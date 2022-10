„Mi-au jefuit cabinetul!”. Un stomatolog ucrainean, despre „dinții de aur smulși prizonierilor de către ruși”

Doctorul Serghei crede că rușii au furat dinții „când mi-au jefuit cabinetul”, pentru că credeau că „sunt aur adevărat”, dar, de fapt, „era proteze din oțel inoxidabil”.

„Locuitorii care au fost ținuți în camere de tortură mi-au spus că rușii au folosit dinții ăștia pentru a speria oamenii”, a completat stomatologul ucrainean.

Când a fost întrebat dacă coroanele dentare ar fi putut proveni de la oameni morți, medicul a reacționat: „O, Doamne, nu! Sunt de la oameni pe care i-am tratat de-a lungul anilor. Am scos acei dinți pentru că erau bolnavi. Plus plăci și proteze sau plăci pe care le-am schimbat”.

Doctorul a continuat: „În 30 de ani am îndepărtat zeci de mii de dinți, aceasta este doar o fracțiune din ei. Uneori scot de la cinci până la opt dinți pe zi, iar asta se întâmplă în 33 de ani de practică”.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„O cameră de tortură în Piski-Radkivski. 2 fotografii. O mască de gaz pusă pe capul unei victime, care a fost acoperită cu o cârpă arzând și îngropată de vie. Și o cutie de coroane dentare de aur. Un mini-Auschwitz”, fusese mesajul transmis de Ministerul Apărării de la Kiev, pe Twitter.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N