Michael Hein, tată a trei copii, un locuitor al localităţii bavareze, era în concediu în ziua atacului. „M-am dus la frizer şi voiam să-mi vizitez fiica şi nepotul”, explică el pentru postul german de radio RTL.

Auzind strigăte de femei în Parcul Schöntal – cu o reputaşie rău-famată -, bărbatul s-a gândit imediat la un viol. A sărit către locul de unde veneau strigătele şi l-a văzut pe atacator agresând un grup de copii mici încadrat de două educatoare.

Michael Hein a încercat mai întâi să se interpună, însă Enamullah O. a continuat „să înjunghie fără discernământ”. Bărbatul a cerut atunci grupului să plece de la faţa locului, țipând „plecaţi!” de mai multe ori. După sosirea sa, agresorul a intrat în panică şi a încercat să fugă.

🇩🇪 GERMAN PARK ATTACK:

MIGRANT WHO KILLED 2-YEAR-OLD BOY WAS SUPPOSED TO BE DEPORTED



An Afghan asylum seeker, Enamullah O., fatally stabbed a 2-year-old boy and a 41-year-old man who tried to

protect a daycare group in a Gierman park,pic.twitter.com/DGdhfaJgVS