Scandalul între Mihai Lupu și polițist a pornit după ce maşina care îl ducea acasă pe preşedintele CJ Constanţa nu avea permis de acces în zona peninsulară şi nu a fost lăsată să treacă de poliţistul local de la bariera respectivă.

În imagini, despre care sursa citată precizează că sunt filmate de polițist, Mihai Lupu este surprins în timp ce i se adresează polițistului cu „prostule”.

„Cât de prost să fii tu, mă? Eu sunt preşedintele Consiliului Judeţean. Cât de prost să fii tu să faci chestia asta”, i s-a adresat Mihai Lupu poliţistului local şi l-a împins, el fiind îndepărtat apoi de bărbatul care îl însoţea, notează News.ro.

Lupu l-a amenințat apoi pe polițist că își va pierde locul de muncă din subordinea Primăriei Constanța.

„O să vezi, nu o să mai fii nimic săptămâna viitoare. Nu ţi-am făcut nimic, cretinule. Cum te cheamă pe tine?”, a mai spus Mihai Lupu, potrivit imaginilor video.

Mihai Lupu și-a cerut scuze

Mihai Lupu a reacţionat după apariţia imaginilor în spațiul public. El a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că îşi cere scuze „pentru ieşirea nervoasă, mai ales că asta nu este imaginea mea”.

„Vizualizând aceste imagini, cu siguranţă mă încearcă un fenomen din nou de frustrare şi de enervare. Îmi cer scuze pentru ieşirea nervoasă şi pentru cuvintele adresate şi le cer scuze tuturor constănţenilor pentru că nu asta este imaginea mea”, a declarat Mihai Lupu.

El a precizat că a reacţionat în acel mod din cauza atitudinii pe care a avut-o poliţistul local.

„La vremea respectivă, în 2021, era un Regulament în care accesul în zona Peninsulară era posibil doar pe bază de permis, iar eu mergeam spre casă. Neavând permisul de acces la mine, am prezentat legitimația de la Consiliul Județean și buletinul. Polițistul mi-a aruncat pur si simplu legitimația pe banchetă. Am răbufnit, că sunt și eu om. Da, am folosit cuvinte care nu fac parte din limbajul meu”, a mai spus Mihai Lupu.

