Mihai Tudose a fost întrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă va accepta să intre în viitorul Guvern, așa cum a spus președintele PSD, Marcel Ciolacu, cel care ar putea fi noul premier în locul lui Nicolae Ciucă după rotația dintre PNL și PSD.

„Nu ştiu. Depinde de o mulţime de lucruri. Da, accept o intrare în guvern, dar pe un plan de guvernare şi pe un plan în care mă duc să fac ceva. Ca să pot să fac poze cu un minister sau la Guvern, iertaţi-mă, dar nu”, a afimat Tudose.

Întrebat dacă îl va dori coleg în viitorul Guvern pe Virgil Popescu, Tudose a răspuns negativ, însă a precizat că nu condiționează intrarea în executiv de prezența ministrului PNL al energiei: „M-aţi întrebat, nu condiţionez. Am spus nu”.

Cu privire la Lucian Bode, fostul premier a spus că nu are nicio problemă cu ministrul de interne. Când i s-a atras atenţia că Bode este acuzat de plagiat, Tudose a răspuns: „Deocamdată nu are verdict de plagiat”.

Apoi s-a referit la jurnalista de investigații Emilia Șercan, acuzată și ea de plagiat.

„Şi eu am o problemă cu plagiatul, că s-a trezit cineva care la rândul ei este acuzată de plagiat, că am plagiat. Eu am hârtie că nu am plagiat. De Emilia Şercan vorbesc”, a mai spus Tudose, referindu-se la articolele jurnalistei pe acest subiect, publicate de Press One, investigația fiind semnată de jurnalistul Sorin Semeniuc.

Despre faptul că Lucian Bode are deja un verdict de plagiat din partea Universităţii din Cluj-Napoca, europarlamentarul a spus: „Universitatea din Cluj, cu o săptămână înainte dăduse altul, că nu a plagiat. Acum aşteptăm următorul verdict. Poate următorul verdict e că iar nu a plagiat. Nu ştiu, n-am citit lucrarea, dar până când nu există o hârtie, asta e”.

