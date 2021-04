Are ceva mai mult de 3 ani, dar crudul destin l-a încercat cât pentru o viață de om. Nici nu apucase bine să se bucure de primii pași nesiguri făcuți sub ochii părinților, că peste micuțul Mihail-Andrei Reaboi, din raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova – pe atunci doar o mogâldeață -, s-a prăvălit cerul. O cumplită boală i-a cuprins întregul trup în ghearele sale, i-a „topit” rapid mușchii și l-a țintuit într-un scaun cu rotile. Acum, la mai bine de doi ani distanță, Mihăiță are nevoie mai mult ca oricând de ajutor. Este foarte aproape de un tratament genetic adus din SUA, un vaccin administrat în doză unică și care i-ar putea reda mersul „furat” de boală. Dar pentru a-și împlini visul, copilul are nevoie de peste 2.100.000 de dolari.

De doi ani, Mihăiță nu a mai mers

Mihăiță – care își trăiește copilăria din scaunul cu rotile, prin ochii unui puști care nu a mai mers de mai bine de doi ani – este în fața unui moment crucial pentru încercata lui existență. Medicii și terapeuții care îl tratează au ajuns la concluzia că suferințele copilașului chinuit de amiotrofia spinală musculară de tip 2 încă de pe vremea când era un bebeluș ar putea lua sfârșit.

Și, ca-ntr-o poveste cu final fericit, ca-ntr-unul dintre acele visuri care l-au însoțit în toți acești ani, băiețelul ar putea merge din nou. Așa cum o făcea pe când avea un an, atunci când boala i-a dat destinului său un alt curs!

Însă pentru ca Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – să poată păși din nou pe propriile picioare, trebuie să aibă în pușculiță peste 2.100.000 de dolari! Adică atât cât costă tratamentul genetic ce poate fi adus din SUA. Un soi de vaccin nou pe piața medicală, a cărui administrare în doză unică înlocuiește gena afectată de maladie.

Prețul ca Mihăiță să simtă din nou bucuria de a merge: 2.100.000 de dolari

Suntem foarte aproape de minunea pe care o așteptăm de atâția ani. Micuțul nostru erou a făcut tot ce e omenește posibil. Tot felul de terapii – kineto, acvatice, Vojta -, exerciții medicale chinuitoare chiar și pentru un adult… Plus tratamentul cu un sirop experimental recomandat de medicii români de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, dar și o cură cu vitamine. Și ceva am reușit. Și nu puțin! Natalia Reaboi:

„Mihăiță își folosește mânuțele, stă în funduleț, ajutat se poate rostogoli, își ține capul. Doar că nu merge… De aceea avem nevoie de acel vaccin-minune, care însă este extrem de scump pentru posibilitățile noastre financiare. Sperăm în ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor pentru a strânge cei peste 2.100.000 de dolari. Este prețul unei vieți normale pentru fiul nostru. Este prețul ca el să simtă din nou bucuria de a merge!”, este strigătul de ajutor al Nataliei Reaboi, 42 de ani, mama lui Mihăiță.

Micul erou învață până la epuizare să meargă din nou

Viața lui Mihăiță se împarte între istovitoare terapii și exerciții zilnice, dar dătătoare de speranțe uriașe. Proceduri speciale care îl ajută să-și recapete funcțiile motorii și să nu piardă și mai mult din masa musculară, și așa extrem de afectată de atacul violent al bolii. O maladie cumplită care l-a țintuit de aproape doi ani în scaunul cu rotile și care i-a furat copilăria și mersul.

O boală care îi distruge, cu fiecare zi care trece, neuronii spinali și care i-a atacat piciorușele ale căror labe încep să se deformeze. O boală care l-a făcut dependent de verticalizatorul pentru coloană, de corsetul pentru torace, de ortezele pentru glezne și de hamul cu ajutorul căruia micul erou învață, până la epuizare, să meargă din nou.

Echipamente medicale care ar putea ajunge la coșul cu amintiri urâte dintr-o viață chinuită. Dar numai dacă micuțul va primi la timp acel vaccin miraculos.

Zâmbete curate ale unui copilaș cu trupul frânt

Însă fără acele masaje și jocuri specifice, proceduri extrem de importante aplicate în cazul acestei boli, riscul ca băiețelul să sufere complicații extrem de grave, chiar fatale, este uriaș. Așa că, indiferent de costuri și de eforturi, Mihăiță continuă lupta cu amiotrofia spinală musculară. Și o face parcă vrând să arate că maladia nu-l poate doborî, oferind părinților săi zâmbetele curate ale unui copilaș cu trupul frânt. Un băiețel care nu a încetat nicio clipă să viseze la ziua când va merge iar.

Nu ne putem opri nicio zi din a face tratament și exerciți medicale aplicate în cazul acestei maladii genetice. Oricât de greu ne este. Oricând starea lui Mihăiță se poate agrava, mușchii i se pot deprecia atât de mult, încât se poate ajunge la paralizie și la degradarea rapidă a funcțiilor organelor interne. Ceea ce ar însemna… Timpul ne presează, este cel mai mare dușman al lui Mihăiță. Dar el nu se lasă, luptă găsind puterea să zâmbească și să râdă… E un copilaș vesel. Mama copilului:

„Cred că Dumnezeu ne ascultă ruga și vom reuși. Că îmi voi vedea copilașul mergând”

„Cu cât reușim să strângem acei bani mai repede, cu atât șansele de vindecare ale copilașului nostru sunt mai mari. Îmi pun toate speranțele în ajutorul oamenilor pentru a-mi salva băiețelul. Cred din tot sufletul că Dumnezeu ne ascultă ruga și vom reuși. Că îmi voi vedea copilașul mergând iar”, este apelul disperat al mamei lui Mihăiță, care s-a mutat din casa natală din satul Ivancea într-un apartament cu chirie la Chișinău, doar pentru a fi mai aproape de clinicile unde copilul face terapii de întreținere a musculaturii.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihăiță o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHĂIȚĂ».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pewww.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

