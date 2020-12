De mai bine de un an și jumătate, Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, luptă cu o boală cruntă, care nu numai că l-a țintuit în scaunul cu rotile, dar îl și poate răpi acestei lumi. Cu fiecare zi scursă, neuronii spinali ai copilului și implicit mușchii săi sunt distruși iremediabil. De aceea, Mihăiță are mare nevoie de ajutor pentru a învinge amiotrofia spinală musculară de tip 2 care i-a dat viața peste cap. Speranța într-un viitor în care copilașul ar putea să meargă iar pe propriile picioare se traduce printr-un tratament genetic adus din SUA, care costă peste 2.100.000 de dolari.

Mihăiță are trei ani, dar jumătate din vârsta sa a însemnat un chin uriaș. Zeci, poate sute de ore de masaje, de terapii kineto, de exerciții, de băi calde cu ajutorul cărora specialiștii, dar și întreaga sa familie au încercat să-i întărească și să-i mențină activă musculatura. Acestor procedee zilnice, dătătoare de speranțe, li s-a adăugat și tratamentul cu un sirop adus din SUA, pe care Mihăiță trebuie să-l ia zilnic într-o doză calculată de medicii de la Centrul de Recuperare pentru Copii „dr. Nicolae Robănescu”, din Capitală, în raport cu greutatea lui.

Însă, nimic din toate aceste eforturi, împinse de micul pacient la limita supraomenescului, nu l-a putut ridica pe Mihăiță din căruciorul cu rotile. Băiețelul e dependent și acum, la un an și jumătate de la diagnosticarea cu amiotrofie spinală musculară de tip 2, de tot felul de echipamente medicale care îl ajută să reînvețe să meargă: verticalizator, hamuri speciale, orteze, corset…

Am făcut tot ce ne-a stat în putință. Tot felul de tratamente, de terapii, de exerciții. Atât la clinici, cât și acasă, pentru că am învățat și noi, cei din familie, toate procedeele medicale care îl pot ajuta pe Mihăiță. Până cum am reușit, cu toate eforturile, doar să stabilizăm cumva boala, să nu se agraveze… Nu să o învingem… E bine și așa pentru moment… Își folosește mânuțele, se poate rostogoli dacă e ajutat, cântă, spune poezii scurte… Starea generală a copilașului nostru este una ceva mai bună, mai ales după ce primește acel tratament experimental, un sirop adus din SUA. E mai activ, mai stabil, mănâncă mai bine, vocea îi este mai puternică… Dar tot nu poate să meargă… Au început să i se deformeze degetele de la picioare, nu se poate sprijini pe tălpi, ne-a spus Natalia Reaboi (42 de ani), mama lui Mihăiță.