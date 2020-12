Când abia descoperea fascinația primilor pași făcuți sub privirile părinților, când abia înțelegea plăcerea jocurilor copilăriei, cu Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, s-a întâmplat ceva. Puterile au început să-l lase, mersul i s-a împleticit, iar obiectele din jur au devenit, obligatoriu, puncte de sprijin ca-ntr-o cursă cu obstacole uriașe. Avea mai puțin de un an și jumătate când viața lui Mihăiță – diagnosticat cu amiotrofie spinală musculară de tip 2 – s-a schimbat complet. Copilașul ar putea învinge cumplita boală cu un tratament adus din SUA, care însă costă peste 2.100.000 de dolari, bani pe care familia lui nu îi are.

Născut prematur, la 32 de săptămâni, Mihăiță (trei ani) s-a dezvoltat absolut normal în primul său an și jumătate de viață. Chiar dacă ceva mai plinuț, copilașul nu dădea niciodată semne de oboseală la joacă, era vioi și, spre marea bucurie a părinților, învățase destul de repede să meargă și chiar să rostească foarte multe cuvinte. Nimic din toate acestea nu a prevestit coșmarul pe care Mihăiță avea să-l trăiască și în care avea să rămână captiv până în ziua de astăzi. Adică ceva mai mult de un an și jumătate în care băiețelul nu și-a mai putut folosi picioarele!

„E un vis urât din care nu reușim să ne trezim…”

„E ceva mai mult de un an și jumătate de când Mihăiță nu mai poate să meargă. Dar parcă totul a fost ieri… Nu a mai putut să mai meargă cu ușurință, nu mai avea echilibru, capul și-l ținea mai greu, nu putea să mai stea în funduleț… Nici nu ne-a venit să credem când medicii de la Chișinău ne-au spus diagnosticul… Am făcut, pentru siguranță, alte teste genetice în Rusia, care ne-au spulberat orice speranță într-o eventuală greșeală de interpretare a analizelor… E un vis urât din care nu reușim să ne trezim…”, povestește Natalia Reaboi (42 de ani), mama lui Mihăiță cum, dintr-o- dată, s-a schimbat viața copilașului ei.

În lupta cu îngrozitoarea boală, Mihăiță a câștigat totuși ceva. Și nu puțin! A reușit, cu eforturi extreme, cu chin, cu ajutorul specialiștilor și al familiei, să țină cumva boala pe loc. Ba chiar tratamentele cu siropul experimental pe care îl primește zilnic în doză raportată la greutatea sa, ședințele de kinetoterapie, masajele, băile calde și exercițiile de tot felul, proceduri aplicate în cazul acestei maladii genetice, l-au ajutat să recupereze foarte mult din capacitatea musculară afectată. Așa se face că băiețelul – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – își poate folosi mâinile, își ține capul mult mai bine, se poate rostogoli cu ajutor și chiar spune poezii scurte.

Tratamentul genetic, singura speranță ca Mihăiță să meargă din nou

Mihăiță nu poate, însă, să meargă pe propriile picioare. De un an și jumătate, băiatul privește viața prin ochii unui copil privat de bucuria de a păși, țintuit în scaunul cu rotile. Amiotrofia spinală musculară de tip 2 îi atacă musculatura și îi distruge neuronii spinali, fapt care face ca ortezele pentru picioare (care încep să se deformeze), corsetul pentru torace, hamul cu ajutorul căruia învață din nou să meargă să fie parte din cotidianul său. Echipamente de care copilașul nu se poate despărți niciodată.

Evoluția stării de sănătate a copilului le dă mari speranțe atât medicilor, cât și părinților într-o vindecare miraculoasă. Leacul împotriva acestei boli, grea moștenire pentru Mihăiță, ar putea fi un vaccin nou apărut pe piața medicală, echivalentul unui tratament genetic care înlocuiește gena afectată. Dar, pentru a-și putea juca șansa la o viață cât de cât normală, pentru a trăi din nou bucuria de a păși fără sprijin, de a sta în picioare fără verticalizator, pentru a așeza în colțul amintirilor scaunul cu rotile, copilul are nevoie de 2.100.000 de dolari, bani necesari acelui vaccin care poate fi adus din SUA.

„Copilașul nostru are nevoie de acești bani pentru a merge din nou, pentru a supraviețui!”

„Suma e uriașă pentru noi, iar timpul se scurge în dezavantajul lui Mihăiță. Chiar dacă acum starea lui de sănătate este una stabilă, oricând se pot ivi complicații grave pulmonare dacă mușchii toracici sunt afectați, se depreciază și cedează… Nu va mai putea respira și… De aceea, ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne ajute să strângem acei bani cât mai repede. Poate că aceia care ne vor afla povestea se vor alătura lui Mihăiță și împreună cu cei din grupul de susținere de pe facebook – ”Save Mihăiță-SMA 2” – vom strânge cei 2.100.000 de dolari de care copilașul nostru are atâta nevoie pentru a merge din nou și chiar pentru a supraviețui!”, este apelul disperat al mamei lui Mihăiță, un copilaș care are deja peste 110.000 de prieteni virtuali care încearcă să strângă bani pentru el.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihăiță o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHĂIȚĂ».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

