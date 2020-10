Mike Pence a transmis că el și soția sa, Karen Pence, trimit “dragostea și rugăciunile către prietenii noștri dragi, președintele Donald Trump și prima doamnă, Melania Trump”.

“Ne alăturăm milioanelor de oameni din toată America, rugându-ne pentru recuperarea lor completă și rapidă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, președintele Trump, și pe minunata noastră primă doamnă, Melania”, a mai scris Pence pe Twitter.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.