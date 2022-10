„Semnalăm apariția unei noi dezinformări cu privire la așa-zisa prezență a militarilor români la activități de instruire în Republica Moldova, care a apărut pe canalele de Telegram afiliate propagandei rusești”, precizează Ministerul Apărării pe Facebook.

Potrivit MApN, unul dintre materialele video incluse în aceste postări prezintă o coloană de autovehicule militare ale Armatei României, despre care se afirmă în mod fals fie că se întorc din, fie că se îndreaptă către Republica Moldova.

„De fapt, în imagini este surprinsă o coloană de tehnică militară a Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt din Iași, care se întoarce de la exercițiul multinațional ZIMBRUL 22, desfășurat în perioada 3-12 octombrie în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan, județul Galați. La exercițiu, care a fost planificat cu un an înainte, au participat militari români, americani și polonezi”, arată Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării transmite că „după finalizarea exercițiului, militarii, echipamentele și tehnica militară participante s-au întors către garnizoanele de reședință fie pe calea ferată, fie prin deplasări pe căile rutiere. Coloana din imaginile video a fost îmbarcată pe platformele de tren în gara din localitatea Șendreni, județul Galați, România, și s-a deplasat către Iași”.

MApN mai spune că, în zilele de 18 și 19 octombrie, personalul și tehnica Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” care a participat la exercițiul „Călugăreni 22”, desfășurat tot în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”, se vor deplasa, pe calea ferată și pe roți, spre garnizoana de dislocare la pace, București.

Reacția MApN vine după ce Rybar, un canal de propagandă rusă, a postat pe Twitter un clip cu un tren cu blindate românești despre care susţinea că se îndrepta spre Republica Moldova.

?????? On tensions in Moldova



Our subscribers report that on October 14, a train with military equipment of the Romanian Armed Forces passed through the Romanian city of Iasi in the direction of Moldova. pic.twitter.com/acBomrXyFQ