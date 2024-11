România sărbătorește în acest an 106 ani de la Marea Unire, iar la București va fi din nou obișnuita paradă militară pe sub Arcul de Triumf. Parada va fi organizată pe 1 Decembrie, așa cum se obișnuiește în fiecare an, deși au existat discuții privind posibilitatea decalării din cauza faptului că în aceeași zi vor fi alegerile parlamentare.

La parada care va începe la ora 10.00 vor defila 190 de tancuri, transportoare blindate, vehicule de luptă, lansatoare de rachete, radare, plus 45 de aeronave, printre care F-16 și Eurofighter.

„Alături de militarii români, la Parada militară vor defila și aproximativ 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, SUA,Turcia și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Detașamentele străine cuprind circa 21 mijloace tehnice, inclusiv aeronave de luptă”, a transmis MApN.

Ca în fiecare an, vor fi și repetiții. Primele vor avea loc pe 26 noiembrie, în Poligonul Ghencea, începând cu ora 10.00. Apoi, pe 28 noiembrie, în intervalul orar 10.00-13.00, va avea loc repetiția generală la Arcul de Triumf.

