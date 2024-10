Diana Matei, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România, a vorbit recent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre activitatea sa în Ministerul Apărării Naționale (MApN), unde activează de 18 ani ca angajată civilă în Ansamblul Artistic al Armatei. Artista a dezvăluit că veniturile sale includ și sporuri specifice, care pot varia ușor de la o lună la alta, în funcție de activitatea desfășurată.

Vedeta a ținut cont de sfatul părinților atunci când a fost nevoită să își aleagă o carieră și s-a angajat în cadrul MApN. „Lucrez de 18 ani în armată. Sunt angajată la Ansamblul Artistic al Armatei, sunt civil, nu sunt cadru militar”, a declarat artista, potrivit Kanal D.

Diana Matei a explicat că, deși nu ocupă o funcție administrativă în cadrul MAPN, contribuie la organizarea programelor artistice și susține spectacole pentru oficialități, având un rol esențial în cadrul evenimentelor de protocol ale armatei. Pe lângă colaborarea cu Ansamblul Artistic al Armatei, ea continuă să își desfășoare activitatea artistică și cu propria trupă, bucurându-se de succes atât pe scenă, cât și în cadrul evenimentelor oficiale.

Diana Matei câștigă 8.600 lei în cadrul MApN

Artista a clarificat că veniturile ei nu sunt fixe, ci fluctuează în funcție de sporurile și proiectele specifice în care este implicată în cadrul MApN.

Denise Rifai a întrebat-o pe invitata sa ce salariu are, pe cartea de muncă, în cadrul Ministerului Apărării, iar Diana Matei a precizat că: „Trebuie să fac diferența între brut și net că habar nu am. Cred că undeva la 8.600 de RON, ceva de genul acesta. Și sunt sporuri, pentru că la armată sunt niște sporuri micuțe care… fluctuații foarte mici. Adică, uneori sunt mai puțin cu 100, 200 de RON sau mai mult, dar cam ăsta este salariul.”

„Noi cântăm pentru oficialități. Pentru oameni care vin, tot delegații din străinătate, oficiale și susținem programe artistice”

După ce artista a menționat câți bani câștigă în cadrul MApN, Denise Rifai a vrut să afle în ce constă activitatea artistei, iar aceasta a spus că: „Noi cântăm pentru oficialități. Pentru oameni care vin, tot delegații din străinătate, oficiale și susținem programe artistice, bineînțeles cu Ansamblul Artistic al Armatei, împreună cu toți colegii mei de la ansamblu și practic participăm la protocol. Noi bineînțeles efectuând munca noastră de artiști. Cântăm pentru oficialități.”

„Nu am câștigat niciodată 50.000 de euro într-un weekend. Eu împart banii acasă la mine”

Cântăreața a mărturisit că nu a câștigat niciodată 50.000 de euro în două zile, așa cum s-a speculat la un moment dat. De asemenea, Diana Matei a declarat că a reușit să își construiască o casă mult dorită abia după 30 de ani de muncă.

„Nu am câștigat niciodată 50.000 de euro într-un weekend. Nici nu pot spune că se poate trăi regește din muzică. Diana Matei, după 30 de ani de muncă, abia acum s-a mutat într-o casă cu soțul și cu copilul ei. O casă la care am visat foarte mulți ani și pe care am construit-o cu greu, cu foarte multă muncă. Nu cred că se câștigă regește, ci cred că se câștigă normal din muzică. (…) Eu împart banii acasă la mine. Eu fac plățile și absolut tot. Soțul meu nu este interesat decât pentru niște bani de motorină și pentru plățile pe care le are de făcut în ziua respectivă”, a declarat Diana Matei în cadrul emisiunii de la Kanal D.

