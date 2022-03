Tánczos Barna a precizat că în ultimii doi ani au fost alocaţi banii necesari pentru finalizarea lucrărilor de construire a barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb.

„Aici ani de zile au fost încercări de finalizare a acestei lucrări. Anul trecut şi anul acesta am alocat peste 34 milioane de lei pentru finalizarea barajului. Este o lucrare extrem de importantă pentru că protejează sute, mii de case şi protejează localităţile din aval de inundaţii. Protejăm localităţi, protejăm bunuri, case care de fiecare dată când erau aceste inundaţii, viituri, erau în pericol. Anul trecut am avut o situaţie când parţial am putut să folosim această lucrare ca să protejăm casele din aval”, a declarat Tánczos Barna.

Ministrul mediului a precizat că lucrările au durat 36 de ani, iar după recepţionare mai sunt unele lucruri procedurale de terminat.

„După 36 de ani de la pornire, putem să spunem că acest baraj se recepţionează. După recepţionare mai sunt lucrări procedurale de terminat. Avem de finalizat procesul de expropriere pentru a avea toată suprafaţa disponibilă pentru a inunda această vale parţial şi de a folosi la capacitate maximă barajul, 10 milioane mc. Avem de finalizat lucrări pe devierea drumului naţional, trebuie să deviem linia de electricitate de are tensiune. Putem să spunem că am terminat o lucrare începută în anii 80″, a mai spus Tánczos Barna.

Barajul şi lacul de acumulare de la Mihăileni, aflat la aproximativ 15 kilometri de municipiul Brad, la limita judeţelor Hunedoara şi Alba, se află în construcţie din anul 1987, iar potrivit proiectului iniţial, lucrările ar fi trebuit să fie finalizate în cinci ani.

În anii ’90, după ce a fost realizată circa 60 la sută din lucrare, lucrările au stagnat, iar acumularea Mihăileni a rămas în conservare. Lucrările au fost reluate în 2021.

