După un început de an slab, aprilie a adus o schimbare importantă pentru piața auto din România. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 2,7% față de aprilie 2025, ajungând la 10.112 unități, potrivit datelor APIA, bazate pe cifrele DGPCI. Creșterea generală este modestă, dar zona electrică a avut un salt mult mai spectaculos. Autoturismele pur electrice au crescut cu 205% față de aprilie anul trecut, până la 639 de unități înmatriculate. 

La prima vedere, pare că românii au revenit masiv la mașinile electrice. În realitate, explicația este mai nuanțată. Aprilie 2025 a fost o lună slabă pentru electrice, într-un context afectat de incertitudinea din jurul programelor de sprijin și de prețurile ridicate ale mașinilor noi. Tocmai de aceea, procentul de 205% arată spectaculos, dar vine de la o bază mică.

Electricele au crescut, dar piața rămâne pe minus

Creșterea din aprilie nu șterge complet problemele începutului de an. Pe primele patru luni din 2026, piața auto din România este încă în scădere cu 14,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor APIA citate de Agerpres. 

Asta este partea importantă: aprilie arată o revenire, nu o victorie finală. Segmentul electric merge mai bine decât în lunile anterioare, însă piața totală nu și-a revenit complet. În plus, înmatriculările nu sunt același lucru cu vânzările efective. Între momentul comenzii și momentul înmatriculării pot exista diferențe de câteva săptămâni sau chiar luni, mai ales când vorbim de mașini comandate prin programe de sprijin sau campanii comerciale. 

De ce au revenit românii spre electrice

Un motiv clar este costul carburantului. Prețurile la carburanți au fost volatile în Europa, inclusiv în România, trecând de 10 lei litrul, iar atunci când benzina și motorina se scumpesc, electricele revin rapid în discuție pentru cei care fac mulți kilometri în oraș sau au unde să încarce acasă. 

Al doilea motiv este oferta. Mașinile electrice nu mai sunt doar modele scumpe de nișă. Piața are tot mai multe opțiuni, inclusiv modele chinezești, promoții agresive și mașini de flotă care încep să schimbe percepția. Chery, de exemplu, a intrat în top 10 mărci în aprilie, cu 356 de unități înmatriculate, iar Chery Tiggo 4 a rămas în top 10 modele, cu 191 de unități. 

Rabla rămâne piesa lipsă

Totuși, România nu este încă o piață în care mașina electrică se vinde singură, fără sprijin. Programul Rabla Plus a fost, în ultimii ani, unul dintre principalii factori care au împins vânzările de electrice, iar lipsa de predictibilitate se vede imediat în piață.

În 2026, problema rămâne aceeași: cumpărătorii și dealerii au nevoie să știe dacă programul continuă, când începe și cu ce buget. Fără aceste clarificări, mulți clienți amână decizia, iar înmatriculările pot varia puternic de la o lună la alta. Pe fondul turbulențelor guvernamentale, nu era clar dacă programul va reporni, deși existaseră promisiuni în acest sens. 

Asta explică de ce piața electrică poate avea luni spectaculoase și luni foarte slabe. Nu este doar despre preferința cumpărătorului, ci și despre calendarul programelor de sprijin.

Dacia rămâne lider, dar piața se schimbă

În topul general al mărcilor, Dacia rămâne pe primul loc, cu 1.711 mașini înmatriculate în aprilie. Toyota a urcat pe locul al doilea, cu 1.062 de unități, urmată de Volkswagen, Skoda și Mercedes-Benz. La modele, Dacia Duster a fost lider, cu 726 de unități, urmată de Toyota Corolla și Dacia Logan. 

Totuși, faptul că Dacia nu mai ocupă întreg podiumul modelelor, iar un brand chinezesc apare constant în top 10 arată că piața se diversifică. Pentru electrice, asta contează enorm: pe măsură ce oferta devine mai variată și mai accesibilă, bariera psihologică începe să scadă.

Concluzie: interesul există, dar nu este încă stabil

Creșterea de 205% a mașinilor electrice în aprilie este un semnal important, dar nu trebuie interpretată ca o schimbare definitivă. Românii sunt interesați de electrice atunci când prețul, costul de utilizare și sprijinul financiar se aliniază. Când unul dintre aceste elemente lipsește, piața încetinește rapid.

Deocamdată, mașina electrică rămâne o alegere logică pentru cei care au unde să o încarce, circulă mult urban și pot calcula costurile pe termen lung. Pentru restul cumpărătorilor, prețul inițial, autonomia reală și lipsa unei infrastructuri comode rămân obstacole serioase.

Aprilie arată că electricele pot crește puternic în România. Întrebarea reală este dacă această creștere poate continua și fără o piață ținută în viață de programe, reduceri și luni statistice favorabile.

