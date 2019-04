Ministrul s-a deplasat cu un tren InterRegio pe ruta Bucureşti-Constanța, cu plecare la ora 9.30 şi a ajuns la destinaţie cu 6 minute mai devreme. CFR Călători a precizat, pentru Știrile Pro TV, că întâmplarea nu este prilejuită de controlul ministrului și a promis că trenul din București va ajunge mai devreme în Constanța pe toată perioada sezonului estival.

Răzvan Cuc s-a declarat mulţumit de condiţiile din tren şi de drum. De asemenea, ministrul promite finanţare pentru îmbunătăţirea şi modernizarea liniei de cale ferată Constanţa-Mangalia.

„Am decis să fac această călătorie astăzi cu operatorul naţional de transport feroviar, tocmai pentru a vedea exact cum se desfăşoară condiţiile de trafic, de circulaţie, pentru români, pentru turişti care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat în 2018 în România. Asta este foarte important, toate investiţiile pe care le va derula de acum CFR Călători pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive se vor face în România. Am fost mulţumit de condiţii, am făcut o inspecţie în tot trenul să văd şi toaletele cum sunt şi totul a decurs conform aşteptărilor, adică foarte bine. O călătorie de două ore, 225 de kilometri, eu cred că merită să venim cu trenul la mare, dacă mă întrebaţi pe mine”, a declarat Ministrul Transporturilor, potrivit Digi 24.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat marţi, la Constanţa, că în acest an vor fi modernizate peste 300 de vagoane de tren, lucrările urmând a se face în ţara noastră. El a declarat că a dorit să facă această călătorie pentru a avea exact care sunt condiţiile de circulaţie pentru turiştii care vin la mare.

„Anul acesta se vor moderniza pentru 300 de vagoane în România, în unităţile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetară la CFR Călători pentru a moderniza aceste vagoane, vom moderniza materialul rulant suplimentar bineînţeles se va face şi achiziţie de material rulant aşa cum ştiţi atât prin Autoritatea de Reformă Feroviară, cât şi prin CFR Călători”, a explicat Răzvan Cuc. El a mai spus că va fi modernizat şi tronsonul de cale ferată Constanţa – Mangalia, investiţia ridicându-se la 200 de milioane de euro.

Foto: Facebook Răzvan Cuc

