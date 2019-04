„Primăria Sectorului 1 are același buget ca Madrid și Londra. Diferența este că ei și investesc, nu doar cheltuiesc”

– Ce probleme aveți pe listă, la sectorul 1?

– În acest sector, pe cap de locuitor, primăria are aceiași bani ca Madrid, ca Londra și celelalte capitale din Europa. Diferența este că în aceste capitale o parte din buget este investit pentru viitor, nu este cheltuit. O investiție este ceva ce produce bani sau efecte în viitor: un spital, o stradă refăcută, o grădiniță, o creșă.

– De ce nu se fac investiții?

– Se spune mult că PSD – la sectorul 1 avem un primar PSD, țara este gestionată de PSD – nu vrea să facă investiții. În plus, cred că nu poate, nu are competențele necesare, nu înțelege ce înseamnă o investiție.

– De ce credeți asta?

– De exemplu, în sectorul 1, primarul a înființat o societate, numită Investiții pentru Sănătate. Și a pus administratori niște doamne secretare care habar n-au de investiții, nu este domeniul lor. Domnul primar nici el habar nu are. Să faci un spital de ultimă generație, cu câteva sute de paturi, așa cum spunem că vrem să facem, cu o firmă administrată de niște marionete, cu o administrare care e pur de formă e ca și cum primarul ar spune: «Fac acum o firmă și cu firma asta voi pune un român pe Lună»! Este o ficțiune. Domnul din PSD crede că este suficient să înființezi o firmă, să spui că vrei să faci.

– Ce răspunde când îi explicați?

– E ca și cum aș vorbi cu un copil care crede că pui niște cutii împreună, pui un foc și gata, zboară pe Lună.

„Am fost primar o noapte la sectorul 1. Nimeni nu mă cunoștea. Am fost la televiziuni două minute. Și am avut 30 la sută din voturi. Evident că acum voi fi mult mai atacată. Data trecută, a fost efectul de surpriză”.

– Ce ați reușit, până acum, din poziția pe care o aveți?

– Când s-a dovedit că nu voi putea fi primar, doar consilier local, m-am gândit că vom reuși, în consiliu, să obligăm primăria să facă investiții. Și consiliul chiar s-a străduit. Avem un miliard și câteva sute de lei pentru investiții votate. Acum este datoria aparatului primarului să le facă, dar el nu reușește. Anul trecut, a făcut doar 5 la sută din buget investiții. Și doar anveloparea blocurilor, adică investiții începute acum mult timp. Dacă te plimbi prin Londra, ți se pare că acolo nu mai e nevoie de investiții. Ba da! Ei investesc: în 2017, 44 la sută din buget, în 2018, 34 la sută din buget. Londra are pe cap de locuitor același buget ca sectorul 1.

„PSD face un lucru urât pentru rolul femeii în viața publică”

– Cum se vede USR din interior?

– E un partid democratic, iar ăsta e un lucru bun. E ca și cum românii au găsit această cale de a putea face politică, de a putea spune ceea ce cred. E un partid în mare creștere, 400 de filiale, acum ajungem și în comune, în sate. Și acolo găsim oameni care vor să schimbe ceva. Oameni care nu s-au dus la nici un partid fesenist. Până acum au așteptat. E adevărat că trebuie să ne amintim mereu de ce ne unește. Lupta cu PSD e atât de importantă și de dificilă, încât trebuie să ne unim forțele, chiar dacă nu suntem toți de acord pe alte subiecte.

– Ați absolvit MIT, sunteți ingineră. La fel și premierul Dăncilă. Aveți și altceva în comun cu dumneaei?

– Nu știam că este și ea ingineră. Cam ăsta ar fi singurul lucru în comun.

– Și faptul că sunteți femei în politica românească.

– Aici mă doare. Le spun femeilor că trebuie să se implice, că au un rol de jucat. Femeile sunt mai pragmatice, nu au un orgoliu atât de mare, e mare nevoie de ele. Faptul că PSD pune de formă niște femei în funcții distruge tot mesajul. Ar trebui să vedem niște femei competente, niște femei care își asumă ceea ce fac. Niște femei extraordinare, cum sunt multe în țara asta. Dar vedem la PSD o caricatură de femeie. Care, în plus, distruge România. PSD face un lucru urât pentru rolul femeii în viața publică.

– Este dificil pentru o femeie să fie în politică?

– Este dificil pentru oricine. Este important să ne uităm la ceea ce ne unește. Loviturile în politică sunt foarte urâte. Știți, am și viața mea de profesionistă. Nu-mi câștig banii din politică. Indemnizația de consilier local este între 600 și 1.000 de lei pe lună. Am viața mea de profesionistă, mă ocup de proiecte mari de infrastructură în afara României. Am viața mea de familie, sunt mamă. Forța noastră, a femeilor, e că luăm totul emoțional, personal, ne implicăm foarte mult. Asta ne dă multă energie. În același timp, loviturile sunt dificil de acceptat.

Românii sunt competenți, sunt profesioniști recunoscuți, totuși lumea politică din România a rămas în subdezvoltare. Este un paradox.

– Credeți că dacă nu ați mai avea un rival ca PSD și ați ajunge la Putere, ați reuși să nu dezamăgiți electoratul?

– Noi toți am intrat în politică pentru că nivelul clasei politice e foarte scăzut, și moral, și profesional. Noi nu am avut o vocație politică. Am douăzeci și ceva de ani de carieră în spate, mi-e dificil să las cariera asta, care mi-a pus atât de mult timp pâinea cotidiană pe masă. Și să mă aventurez în politică unde totul este incert. Dacă nu era nevoie, nu făceam acest lucru. Rămâneam cu meseria mea și aveam niște politicieni care ar folosi în mod inteligent competențele noastre.

Școala de ingineri din România este foarte bună. Nu știu cum a absolvit doamna Dăncilă. Inginerii români pe care i-am cunoscut în viața adevărată erau foarte buni și foarte apreciați

– De ce spuneți că nivelul clasei politice e scăzut?

– Vedeți, asta este o particularitate a României. În alte țări este elita care se duce în politică. Pe când în România, cei mai deștepți fac altceva. În toate țările unde m-am dus, în America, în Franța, în Germania, am lucrat cu niște români. Oameni profesioniști, bine educați. Unde l-am cunoscut pe soțul meu, în departamentul de matematică al MIT, era scris pe tablă: «Eu sunt un marinar român». E prima propoziție pe care am învățat-o în română. De ce scria asta? Pentru că majoriatea doctoranzilor erau români. Erau mai mulți români decât americani.

– Ce nu ați tolera la un coleg de partid?

– Duplicitatea și lipsa de sinceritate. Oamenii nu ne cred dacă nu suntem sinceri.

„Sunt la putere oameni care n-au dovedit nimic în afara partidului”

– Pentru ca un partid să meargă înainte, să nu dezamăgească, e de-ajuns să aibă oameni competenți?

– Bineînțeles că nu vom dezamăgi. Viitorul este, în general, o reflecție a trecutului. Dacă o persoană a știut să facă performanțe în domeniul său profesional, va reuși acest lucru și în politică. Problema celor care sunt acum la putere e că, dacă ne uităm în trecutul lor, ne dăm seama că nu au făcut nimic înainte de a intra în politică. N-au dovedit nimic în trecut, n-au construit nimic.

– Considerați că electoratul din România e destul de matur încât să discearnă între oferta populistă, naționalistă, care mizează pe emoție, și o ofertă care mizează pe rațiune?

– Am încredere în alegătorii din România. Trebuie numai să avem forța să ajungem la ei. Să ne poată privi în ochi și să ne vadă sinceritatea și competența. Avem nevoie de filiale în fiecare sat, în fiecare comună, de filiale conduse de oameni sinceri, corecți, competenți. Știți, așa era și pe vremuri, cel mai curajos, cel mai bun era ales lider.

– Ce vă reproșați ca politiciană?

– Că nu pot să ajung peste tot. Că am nevoie să dorm noaptea. Știți, m-am gândit des dacă să-mi abandonez jobul și să am mai mult timp. Dar cred că mi-ar fi greu psihologic să renunț la job. Mă ancorează. E respectul față de mine. Dintr-odată să nu mai am asta m-aș simți un pic ca orice politician care se plimbă și nu are o ancoră solidă. Dacă voi fi aleasă în Parlamentul de la Bruxelles o să renunț la meseria mea. Timp de un an. Dar vreau apoi să fiu candidat la Primăria Sectorului 1. Cred că schimbarea vine de jos, de la primari, și vreau să arăt că un primar poate construi: parcări, spitale, străzi.

„Românii sunt super-luptători”

– Ce planuri aveți, dacă ajungeți în Parlamentul European?

– Vreau să lupt pentru aceste infrastructuri mari, de transport și de sănătate, care trebuie să fie făcute în România. Țările care sunt în preaderare, nu sunt în UE, au infrastructuri mai bune decât noi. Vom traversa munții din Peninsula Balcanică înainte să traversăm Carpații. Și tot cu bani europeni.

„Suntem într-o țară care a avut o lovitură de stat, condusă de un partid-stat, care, când e la putere, schimbă toți șefii de instituții publice, școli, spitale, teatre. Este de neconceput așa ceva”

– Cum vă explicați că, în ciuda faptului că nu s-a construit mai nimic la noi, în ultimii 30 de ani, românii au continuat să trimită stânga la guvernare?

– Guvernare fesenistă, spun eu. Sunt foarte ambițioasă pentru România. Am încredere în români. Dar contextul e dificil. Partidul-stat guvernează prin ordonanță de urgență, uzurpând puterea legislativă a Parlamentului. E foarte greu să ieșim din situația asta. E un tur de forță. Dar vom ieși. Ce vom vrea este să diminuăm impactul partidelor politice, nu e normal ca un partid să fie totul în România. Încă, după 30 de ani.

– Parlamentul a votat, în Săptămâna Patimilor, modificări la Codul Penal.

– Toate astea sunt făcute pentru a ne sabota moralul. Vreau să le spun tuturor: acest entuziasm pe care-l am și-l au toți colegii mei, alături de mine, nu va muri. Nu numai că vom rezista, dar vom și reuși. Pentru că oamenii care nu mai acceptă sunt din ce în ce mai mulți.

– De ce credeți că nu s-au implicat românii competenți și morali în politică până acum?

– La început, am crezut că nu sunt luptători. Dar nu, românii sunt super-luptători. Însă au preferat să emigreze în țări unde meritele lor pot fi recunoscute.

– E un avantaj sau un dezavantaj faptul că sunteți franțuzoaică?

– Cred că e un avantaj, pot vedea calitățile românilor mai bine decât românii înșiși. Românii sunt foarte critici cu ei, au un amestec de complex de inferioritate și superioritate. Eu mă simt româncă, vreau să lupt pentru țara aceasta. Dar sunt mai detașată, pot vedea lucrurile bune pe care le avem. Și sunt optimistă, sunt convinsă că vom reuși.

