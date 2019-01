Nu este prima experiență în competiții internaționale pe care a avut-o Nicu Spînu. Anul trecut, a câștigat la Sony Photography Awards locul I la categoria National Awards, la secțiunea Landscape and Nature, cu fotografia „The boot”.

„A fost o fotografie realizată într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, Bucovina, care a însemnat pentru mine cea mai bună confirmare a faptului că mă îndrept în direcția bună în fotografie. Tot atunci, cei de la National Geographic mi-au mai publicat un cadru, tot din Bucovina, pe Munții Rarău”, a spus Nicu Spînu.

„Mi-aș fi dorit să fotografiez zi de zi, în loc să stau în fața unui monitor”

La 27 de ani, tânărul ieșean a absolvit în paralel Facultatea de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și pe cea de Teologie Ortodoxă, deschizându-și la finalul studiilor o companie specializată pe software development. Spune că în momentul de față este foarte greu să trăiești din fotografie, dar că și-ar dori să poată face asta.

În timpul liber, este preot misionar la Așezământul de copii de la Rădăuți.

„Din păcate, nu trăiesc din fotografie. Și spun din păcate, pentru că mi-aș fi dorit să fotografiez zi de zi în loc să stau în fața unui monitor și în meetinguri. Cam la asta se rezumă activitatea în domeniul IT. Cumva fotografia este portița aceea ce duce spre grădină, prin care ieși să mai iei o gură de aer. Dacă am sta în permanență în fața calculatorului, am uita să ne bucurăm de toate lucrurile minunate. Se poate trăi din fotografie, dar cu muncă de ani, mulți ani! Foarte puțini sunt cei care se nasc fotografi deplini, cărora să le iasă «din prima» cum spunem noi, românii”, crede tânărul fotograf.

Fotograful este „tipul care fură momente”

Așa descrie fotografia selectată de National Geographic. O seară de februarie, în Iași, când se anunțaseră ninsori abundente. Când a văzut că zăpada se așternea din ce în ce mai frumos, a luat camera și a ieșit.

„Am surprins în oraș niște cadre de stradă și câteva minunate. Iașiul este un oraș care are multe de oferit când vine vorba de fotografie. În acea seară nu urmăream neapărat un cadru anume, însă când am văzut strada îngustă cu tramvaiele străbătând agale prin ninsoare, l-am văzut instant. Acela a fost momentul de inspirație”, mai povestește acesta.

Crede că prin fotografie este spusă o poveste prin filtrul fotografului, pe care oamenii să o simtă și să o trăiască așa cum a văzut-o și el la momentul în care a tras cadrul. Crede că nu aparatura pe care o folosești diferențiază cadrele reușite de cele nereușite:

„Trăim timpuri în care aproape orice dispozitiv mobil poate realiza o fotografie. Astăzi, mai totul este reprezentat de imagini. Cu toate acestea, avem fotografii din secolul trecut, care sunt mult peste tot ceea ce facem noi astăzi, având cea mai avansată tehnică la dispoziție. Totul cred că se rezumă la momentul surprins”.

O bună parte din inspirația pentru fotografii și-o ia din zonele istorice ale Iașiului, pe care-l descrie ca „un oraș cu o încărcătură istorică fabuloasă” și despre care spune că este imposibil „să nu te inspire”. De aceea va continua, în fotografiile sale, să surprindă cât mai mult fețele nevăzute ale orașului.

Citește și:

VIDEO/ Mărturisiri tulburătoare despre ultimele zile din viața lui Șerban Ionescu: 'Am putut comunica chiar și atunci când nu mai putea articula, ci doar gesticula'