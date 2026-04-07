Și-a ales singur locul de veci

„Il Luce”, strategul care analiza fotbalul până la cel mai mic detaliu, și-a ales și pregătit locul de veci cu mult timp înainte de a muri.

Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, într-un cavou situat chiar la intrarea în celebrul panteon. Potrivit Fanatik, antrenorul a achiziționat acest loc de veci în urmă cu mai bine de un deceniu, alegând să fie în eternitate alături de cele mai mari personalități ale României.

Aceeași sursă precizează că monumentul funerar de pe aleea principală păstrează o linie sobră. Designul său a fost gândit să fie unul rafinat, punând preț pe eleganța discretă în contrast cu o structură impunătoare care să atragă privirile trecătorilor.

Iată mesajul pe care l-a ales penru a-i fi gravat pe cavou:„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați” este inscripția de pe cavou.

Mircea Lucescu a murit. Fostul selecționer al României avea 80 de ani și se afla internat în stare gravă

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.

Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea, a vorbit, în direct la GSP Live, după moartea lui Mircea Lucescu, despre fotbalistul, antrenorul, dar și omul Mircea Lucescu, care s-a stins din viață astăzi, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.

„Mircea Lucescu, pe lângă marile calități profesionale, a fost și un om extraordinar. A donat pentru spitalele din România multe mii de euro, pentru a se reface diferite sectoare și saloane. N-a vrut niciodată să scriem despre asta. Sau cel puțin mie mi-a cerut asta. Dezvălui în premieră lucrurile astea. La Institutul Alfred Rusescu, în urmă cu vreo 12 ani, Mircea Lucescu a renovat un etaj întreg și am fost un fel de curator atunci al acestei operațiuni și ironia destinului a fost că, împreună cu fiul meu, am fost primii pacienți", a declarat Dorin Chioțea.









