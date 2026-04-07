„Mircea Lucescu, pe lângă marile calități profesionale, a fost și un om extraordinar. A donat pentru spitalele din România multe mii de euro, pentru a se reface diferite sectoare și saloane. N-a vrut niciodată să scriem despre asta. Sau cel puțin mie mi-a cerut asta. Dezvălui în premieră lucrurile astea. La Institutul Alfred Rusescu, în urmă cu vreo 12 ani, Mircea Lucescu a renovat un etaj întreg și am fost un fel de curator atunci al acestei operațiuni și ironia destinului a fost că, împreună cu fiul meu, am fost primii pacienți”, a declarat Dorin Chioțea.

Totodată, Dorin Chioțea a dezvăluit și citatul lui Mircea Lucescu care l-a impresionat.

„Mircea Lucescu, pe lângă faptul că a banalizat succesul și că a fost dorit de fani să revină la națională chiar și la o vârstă înaintată, el a trăit totul în fotbal. Un om bătut de ploi, de vânt, de soare. A avut tot felul de accidentări, pe care le-a dus cu demnitate. În toamna lui 2024 mi-a povestit de toate afecțiunile pe care le-a avut. Un citat fabulos pe care l-a dat Mircea Lucescu de-a lungul carierei a trecut destul de mult peste el fanii este: «În copilărie am învățat să împart». De aici și umanitatea lui”, a mai precizat redactorul-șef Libertatea la GSP Live.

