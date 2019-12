De Octavian Cojocaru,

Paul Fronczak a fost furat de o asistentă medicală falsă din spitalul Michael Reese, din Chicago, când avea doar o zi, a notat The Sun.

Imediat după dispariția copilului, autoritățile au demarat o operațiunea de amploare de căutare a lui, intitulată „find baby Fronczak” (descoperirea bebelușului Fronczak).

Mii de copii au fost verificați, ca să se vadă dacă nu sunt cumva bebelușul cuplului Dora și Chester Fronczak.

La un an și ceva de la dispariția lui Paul Fronczak, un copil de 1 an a fost găsit abandonat, într-un cărucior, în fața unui magazin din New Jersey.

Fără a avea dovezi care să confirme identitatea lui Paul Fronczak (grupa sanguină, amprentele), dar pe baza unei presupuse asemănări cu băiatul dispărut, copilul a fost dat cuplului Fronczak.

Entuziasmați, soții dora și Chester Fronczak l-au crescut ca și cum ar fi fost copilul lor. Atunci, părinții n-au avut nevoie de alte dovezi.

Mai târziu, când au făcut un test ADN, Dora și Chester au aflat că băiatul pe care îl credeau Paul al lor nu era, de fapt, fiul lor biologic.

Copilul a aflat, când avea 10 ani, despre episoul răpirii și și-a întrebat părinții. Ei i-au spus că așa a fost, dar că l-u găsit la un an distanță.

Copilul nu s-a împăcat cu gândul și când a crescut, el a insistat pentru testatarea ADN.

În 2013, după ce rezultatul testării ADN a arătat că nu era fiul natural al soților Fronczak, FBI a redeschis cazul.

La șase ani distanță și cu ajutorul unor jurnaliști de investigație de la WGN TV au descoperit adevărul.

Paul Fronczak cel real a fost descoperit într-o localitate rurală din statul Michigan.

Tatăl lui Paul a murit înainte să afle ce s-a întâmplat cu băiatul lui

El a crescut sub alt identitate, dar a aflat că s-ar putea să fie Paul Fronczak în urmă cu câteva luni, când FBI l-a căutat pentru a-i spune că investighează cazul.

Bărbatul a spus că e prea șocat ca să știe ce va face în viitor, dacă va dori să-și cunoască părinții naturali.

Dora a refuzat să comenteze situația. Chester Fronzak a murit în 2017, fără să știe ce s-a întâmplat, cu adevărat, cu fiul său.

Băiatul pe care soții Fronczak l-au crescut trăiește în Nevada, își spune tot Paul și se află la a doua căsătorie.

Cu toate că a reușit să dea de urma băiatului furat în urmă cu 55 de ani, FBI n-a dat detalii suplimentare despre caz, fiindcă încă se efectuează cercetări. Probabil pentru a da de urma celei care l-a furat.

Nu se știe dacă infirmiera care l-a furat pe micul Paul Fronczak a fost descoperită.

