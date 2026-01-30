Denunțul penal documentează infracțiunea de tratamente neomenoase aplicate sistematic copiilor aflați în grija statului, conform Spot Media.

Instituția de la Moreni–Țuicani a funcționat inițial ca spital chirurgical și preventoriu TBC pentru copii, apoi ca centru pentru copii neuropsihici, iar mai târziu a devenit un cămin-spital dedicat „deficienților nerecuperabili”, conform IICCMER.

Între 1970 și 1997, instituția s-a transformat într-un „centru de exterminare”, cu rate de mortalitate ce depășeau frecvent 70% din numărul total de internați, mai ales în anii 80.

Conform anchetei, 497 dintre cei decedați erau minori, iar 38 erau tineri peste 18 ani care rămăseseră în instituție. Mulți proveneau din leagănele de copii din Arad și Satu Mare. Datele arată că peste jumătate dintre copiii transferați din aceste centre au murit la Moreni–Țuicani. Între 1985 și 1989, din cei 134 de copii aduși de la Arad, 75% au decedat, majoritatea în primele luni de internare.

Cauzele frecvente ale deceselor includ malnutriția severă, bronhopneumonia, lipsa îngrijirilor medicale adecvate și condițiile de viață degradante. Cele șase volume anexate – peste 1.700 de file – documentează, prin probe și documente oficiale, existența relelor tratamente aplicate sistematic copiilor internați.

Coordonatorul investigației, Florin Soare, descrie concluziile anchetei:

„Ceea ce s-a întâmplat cu acei copii este absolut inuman și profund condamnabil. Din probele pe care le-am adunat, rezultă clar că acești copii nu aveau nicio șansă de supraviețuire în condițiile în care au fost ținuți și tratați”.

Soare a adăugat că suferința copiilor din instituția de la Moreni–Țuicani reflectă „oglinda cruzimii cu care a acționat regimul comunist opresiv”.

Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER, a lansat un apel către autorități pentru a trata cu seriozitate și promptitudine aceste anchete.

„România riscă să rămână repetentă la examenul justiției de tranziție”, a declarat acesta, subliniind necesitatea recunoașterii oficiale a victimelor.

„Statul român trebuie să onoreze memoria copiilor uciși în aceste locuri și să le ofere supraviețuitorilor statutul de victime ale comunismului, ca formă minimă de reparație morală”, a adăugat Șandru.

Denunțul penal nu doar consemnează faptele, ci identifică și persoanele care ar putea fi responsabile, în diferite grade, de regimul inuman aplicat în căminul-spital.

