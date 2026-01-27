Echipa canadiană de juniori Ontario, sponsorizată de Wrigley, a distribuit gumă Juicy Fruit în timpul unui meci amical, atrăgând 4.500 de spectatori, majoritatea elevi.

La final, o informație falsă despre distribuirea suplimentară de gumă a provocat panică și aglomerație la o ieșire blocată, unde tinerii s-au călcat în picioare.

Incidentul a fost ascuns de autoritățile sovietice, iar Palatul Sporturilor a fost modernizat în 1980, adăugând ieșiri de urgență. Clădirea a fost demolată în 2021.

Canadienii au adus cu ei „ispita”

Juniorii canadieni de ka Barrie Co-Ops au avut programate, în total, 5 meciuri: două împotriva echipei naționale de tineret a URSS, două împotriva echipei celor de la Spartak Moscova și unul împotriva formației Krîlia Sovetov.

Membrii echipei canadiane, sponsorizată de compania americană Wrigley, aduseseră cu ei cutii de gumă Juicy Fruit, distribuite gratuit publicului.

Conform termenilor acordului de sponsorizare, jucătorii au primit cutii de gumă, pe care erau obligați să o distribuie gratuit.

Aruncau cu gumă în tribune și fotografiau copiii fericiți

Conform numeroaselor mărturii, canadienii care stăteau pe bancă aruncau gumă de mestecat în tribune în timpul meciului, în timp ce antrenorii lor fotografiau și filmau mulțimi de copii din Moscova care apucau „premiile”.

Fondată în 1891, Wrigley’s , companie multinațională americană cu sediul în Goose Island, Chicago, este în prezent cel mai mare producător și distribuitor de gumă de mestecat din lume.

Zvonurile despre aceste gesturi au circulat rapid în școlile din Moscova, atrăgând 4.500 de spectatori la al treilea meci, majoritatea fiind elevi.

În timpul meciului, jucătorii canadieni au aruncat gumă publicului, provocând o agitație generală. Poliția prezentă la eveniment a fost preocupată doar de siguranța canadiană, confiscând majoritatea pachetelor distribuite.

Fake news, electricianul beat și tragedia

Totuși, mulți dintre angajații patinoarului, inclusiv conducerea, își terminaseră deja turele. Directorul adjunct al Palatului Sporturilor, responsabil cu menținerea ordinii la eveniment, a plecat și el acasă.

La fața locului au rămas doar agentul de pază de serviciu, care păzea intrarea loturilor la vestiare, și… un electrician beat.

Acesta din urmă a presupus în mod eronat că evenimentul se încheiase după ultima sirenă și că toți spectatorii părăsiseră tribunele, așa că a stins prematur toate luminile patinoarului.

În plus, s-a răspândit o informație falsă conform căreia canadienii vor distribui gumă în parcarea din fața arenei.

Tinerii s-au îndreptat în grabă spre ieșirea sud-estică, care era însă închisă. În întunericul creat de oprirea prematură a iluminatului, situația a degenerat.

Tinerii s-au călcat în picioare în coridorul îngust. În busculada creată, au murit 21 de oameni și alți 25 au fost răniți.

Guvernul sovietic a ascuns cazul

Canadienilor li s-a permis să-și continue turneul în URSS și să joace celelalte două meciuri, conform programului.

Guvernul sovietic a păstrat tăcerea asupra acestui incident, ascunzând atât erorile organizatorice, cât și lipsurile din societate, precum guma de mestecat, un produs simplu, dar mult dorit de copii.

Palatul Sporturilor a fost modernizat ulterior pentru Jocurile Olimpice din 1980, incluzând mai multe ieșiri de urgență. Clădirea a fost demolată în 2021.

Patinoarul Sokolniki, în 2021, la un meci demonstrativ între echipa prietenilor lui Pavel Bure și a cea a prietenilor lui Jaromir Jagr. Foto: Profimedia

Guma de mestecat (chewing gum) modernă a fost dezvoltată la mijlocul secolului al XIX-lea, prima variantă comercializată fiind produsă de John B. Curtis în 1848 din rășină de molid. Totuși, brevetul pentru guma de mestecat a fost obținut de dentistul William F. Semple în 1869.

