În momentul în care jurnaliștii TVR se pregăteau să filmeze un reportaj, două bombardamente extrem de puternice au zguduit zona.

„Sunt bombardamente puternice chiar în acest moment, iar militarii ne-au spus să stăm culcați pe jos. Acum trebuie să plecăm. Ne-au spus să plecăm imediat”, a relatat, de la fața locului, reporterul Alex Costache.

Din echipa TVR mai făceau parte cameramanul Bogdan Militaru și șoferul Dorel Oancă. Niciunul dintre aceștia nu a fost rănit în schimbul de focuri.

Cei trei români erau însoțițit de ghidul ucrainean Andrei Kovalenko, care a povestit: „Eram la intrarea în oraşul Kupiansk, au fost două explozii, foarte aproape de noi. Poate la o distanţă de 20 – 25 de metri de noi. Am văzut explozia în pădure”.

În orașul Kupiansk, situat în regiunea Harkov, în apropiere de granița rusă, luptele cu rușii continuă. După ce au pierdut așezarea, rușii au început să-l bombardeze masiv.

Reporterul TVR, Alex Costache: „Trebuie să recunosc, m-a cuprins frica”

Acesta a fost și motivul pentru care armata ucraineană nu a lăsat jurnaliștii să intre în oraș.

„Trebuie să recunosc, m-a cuprins frica în acel moment, pentru că nu știam câte lovituri vor mai fi și dacă ne va nimeri vreuna. Am alergat instinctiv către mașină, iar militarii au strigat către noi să ne aruncăm pe burtă, ceea ce am și făcut, lângă roată”, a mărturisit ulterior Alex Costache.

„Acolo cumva m-am simțit mai în siguranță, dar în continuare nu știam ce să facem. Militarii au strigat din nou la noi să plecăm – au strigat înjurând să plecăm mai repede de acolo, ceea ce am și făcut. Eram la intrarea în Kupiansk, iar armata nu ne-a lăsat să intrăm pentru că erau bombardamente. Noi eram cam amărâți din cauza acestui lucru, dar până la urmă am înțeles de ce nu am fost lăsați”, a mai povestit reporterul.

Kupiansk a fost un punct foarte important pentru armata rusă. Era un centru logistic de aprovizionare a trupelor pe frontul din Donbas, care a fost recent eliberat de trupele ucrainene. În întreaga regiune Harkov au fost descoperite 10 camere de tortură după ce rușii au fost nevoiți să fugă.

