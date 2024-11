Protejat de o umbrelă imensă și de bodyguarzi, Pedro Sanchez a fugit după ce un grup de localnici a început să rostească trivialități și să arunce cu noroi imediat ce delegația oficială a ajuns la Paiporta. Premierul venise însoțit de regele Felipe, regina Letizia și președintele Comunității din Valencia, Carlos Mazon.

Imaginile arată cum, atunci când lucrurile escaladează, securitatea lui Pedro Sanchez deschide o umbrelă neagră pentru a-l proteja și îndepărta din zona cu pricina. Mai mult, într-unul dintre filmulețele apărute pe rețelele sociale, se observă cum un băț este aruncat în direcția șefului Executivului.

În tot acest timp, regele, regina și liderul Comunității din Valencia au continuat vizita. Mai mult, Felipe al VI-lea a refuzat protecția umbrelelor și a discutat cu cetățenii, ascultându-le plângerile și oferindu-le sprijin moral.

Tensiunea a fost maximă. Pe fundal se auzeau insulte îndreptate la adresa Guvernului. „Pedro Sanchez, fiu de cățea” sau „Ucigași” fiind doar câteva dintre scandări.

Un localnic, cu lacrimi în ochi, i-a cerut lui Felipe al VI-lea să-l „elimine pe Sanchez”. „Nu ne abandona”, l-a implorat un altul. „Am pierdut totul. Trebuie să faci ceva”, a subliniat un alt nefericit.

