Mark Carney a câștigat cursa pentru conducerea partidului

Mark Carney a câștigat cursa pentru conducerea partidului cu 85,9% din voturi, învingând-o pe Chrystia Freeland, fostul ministru de finanțe.

Peste 150.000 de membri ai partidului au participat la vot.

În discursul său de acceptare, Carney a abordat direct amenințările lui Trump: „America nu este Canada. Și Canada niciodată, niciodată nu va face parte din America în nici un fel, sub nici o formă”, a declarat Carney.

Canadas new PM Mark Carney:



“Canada never ever will be part of America in any way, shape, or form.

We didnt ask for this fight, but Canadians are always ready when someone else drops the gloves.”



Hes not fucking around!



pic.twitter.com/RFbwnRORXu — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 9, 2025

Nu am cerut această luptă, dar canadienii sunt întotdeauna pregătiți când altcineva aruncă mănușile. Mark Carney

Carney a numit amenințările prezentate de Trump „cea mai gravă criză a vieții noastre” și a spus duminică că SUA își doresc „resursele noastre, apa, pământul, țara noastră”.

Așa că americanii nu ar trebui să greșească. În comerț, ca și în hochei, Canada va câștiga. Mark Carney Recomandări Motivarea BEC pentru anularea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale

Se așteaptă ca Mark Carney să depună jurământul ca prim-ministru rapid, la începutul acestei săptămâni, punând capăt oficial erei Trudeau.

Premierul Justin Trudeau a anunţat în ianuarie că va demisiona după mai mult de nouă ani la putere, în timp ce rata sa de aprobare a scăzut vertiginos, forţând Partidul Liberal aflat la putere să organizeze rapid o competiţie pentru a-l înlocui.

„Nu faceţi nicio greşeală, acesta este un moment definitoriu pentru naţiune. Democraţia nu este un dat. Libertatea nu este un dat. Nici măcar Canada nu este un dat”, a spus Justin Trudeau.

„Acum, când canadienii se confruntă, din partea vecinului nostru, cu o provocare existenţială, cu o criză economică, canadienii arată exact din ce sunt făcuţi”, a transmis premierul.

Prim-ministrul Justin Trudeau vorbește pe scenă la ceremonia rezultatelor conducerii liberale din 2025, adresându-se membrilor de partid și susținătorilor la Rogers Centre, în Ottawa, Ontario, Canada, pe 9 martie 2025. Foto – Profimedia

Principala provocare a noului lider

Mark Carney va trebui să gestioneze amenințarea lui Donald Trump la adresa economiei canadiene, în special tarifele impuse asupra mărfurilor canadiene.

Recomandări BEC a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la președinția României. Ce urmează?

El a promis că va menține tarifele de represalii adoptate de Canada „până când americanii ne vor arăta respect”.

De asemenea, noul lider liberal va trebui să convoace alegeri federale în curând, întrucât nu deține un loc în Parlament.

În aceste alegeri se va confrunta cu Pierre Poilievre, liderul Partidului Conservator, un politician de carieră cu puțină expunere internațională.

Carney s-ar putea să nu fie prim-ministru pentru mult timp. Alegerile generale vor avea loc până pe 20 octombrie, iar conservatorii de opoziție sunt ușor favoriți la câștig, potrivit sondajelor.

Candidatul la conducerea Partidului Liberal din Canada, Mark Carney, sosește pentru a se adresa susținătorilor în Calgary, marți, 4 martie 2025. Foto: Hepta

Experiența lui Carney în gestionarea crizelor

La 59 de ani, Mark Carney are o vastă experiență în gestionarea crizelor financiare, conducând Banca Canadei în timpul crizei din 2008 și Banca Angliei în perioada Brexit.

Această experiență ar putea fi un avantaj major în fața lui Poilievre, care are mai puțină experiență în afara politicii.

Recomandări Firul care îl leagă pe Călin Georgescu de gruparea antistatală „Vlad Țepeș”. Rolul Dorinei Mihai și al putinistului Mihai Lauruc

Daniel Beland, director al Institutului pentru Studiul Canadei de la Universitatea McGill, l-a descris pe Carney drept un „tehnocrat”.

„Este un tip plictisitor care în general nu are multă carismă”, a spus Beland. Totuși, competența sa riguroasă ar putea fi atrăgătoare pentru canadienii îngrijorați de haosul comercial creat de Trump.

Carney prezintă „imaginea unui tip liniștitor care știe despre ce vorbește”, a mai spus Beland.

Provocări interne pentru noul lider

Pe lângă amenințarea externă reprezentată de Donald Trump, Carney va trebui să abordeze și o serie de probleme interne presante:

Criza accesibilității locuințelor și costul ridicat al vieții

Gestionarea resurselor naturale ale Canadei

Politica de imigrație

În discursul său, Carney a încercat să-și sublinieze credințele progresiste, în ciuda carierei sale în finanțe.

„Știu că piețele nu au valori, oamenii au”, a spus el.

„Când piețele sunt guvernate bine, ele oferă locuri de muncă grozave și o creștere puternică mai bine decât orice. Dar piețele sunt, de asemenea, indiferente față de suferința umană și sunt oarbe față de cele mai mari nevoi ale noastre.”, a precizat Mark Carney.

Mark Carney – Foto Hepta

O carieră impresionantă

Carney s-a născut în Fort Smith, în Teritoriile de Nord-Vest, dar a crescut în Edmonton.

A studiat la Harvard și Oxford, jucând hochei la nivel universitar. A lucrat 13 ani la Goldman Sachs, acumulând o avere considerabilă, înainte de a deveni guvernator adjunct al Băncii Canadei în 2003.

În 2008, la doar 42 de ani, a devenit guvernatorul băncii centrale canadiene.

În 2013, a fost numit guvernator al Băncii Angliei, devenind prima persoană care a condus două bănci centrale din G7.

George Osborne, cancelarul britanic de atunci, l-a numit pe Carney „guvernatorul de bancă centrală remarcabil al generației sale”.

Mark Carney a fost și guvernator al Băncii Angliei – Foto Hepta

El a părăsit Banca Angliei în 2020, iar apoi a servit ca reprezentant al Națiunilor Unite pentru finanțe și schimbări climatice, continuând să scrie și să lucreze într-un domeniu pe care l-a subliniat în calitate de guvernator: necesitatea ca piețele financiare să ajungă din urmă cu riscurile crizei climatice.

Deși Carney preia conducerea Partidului Liberal și funcția de prim-ministru, viitorul său politic rămâne incert.

Alegerile federale trebuie organizate până în octombrie, iar sondajele arată un ușor avantaj pentru Partidul Conservator.

Lori Turnbull de la Universitatea Dalhousie avertizează că Carney ar putea avea dificultăți în a se conecta cu publicul: „Nu este un comunicator deosebit de bun când vine vorba de public”, a spus ea.

„Este neobișnuit de bine echipat pentru a face față crizelor economice”, dar „este foarte greu să vezi cum cineva ar avea succes în politică dacă nu poate aduce oamenii de partea sa”.

Alegerea lui Mark Carney ca lider al Partidului Liberal marchează un moment crucial pentru Canada.

Cu experiența sa în gestionarea crizelor financiare, Carney va trebui să navigheze prin apele tulburi ale relațiilor cu administrația Trump, menținând în același timp unitatea și prosperitatea Canadei.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Ce a rămas în urma protestelor violente din centrul Capitalei: vitrine sparte, garduri rupte și trotinete distruse

Urmărește-ne pe Google News