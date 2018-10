Invitații petreceau într-un club care are o zonă comună cu un complexul de apartamente. Dintr-o dată, podeaua se prăbușește, potrivit mirror.co.uk.

Clipul arată cum zeci de oameni cad și țipă, în timp ce unii dintre ei ce încearcă se se prindă de ceva. Managerul complexului spune că podeaua a cedat în momentul în care petrecăreții au dansat la unison.

Polița spune că niciun individ nu a fost prins sub dărâmături și este neclar dacă vreun om a suferit răni care să-i pună viața în pericol. În jur de 30 de răniți au fost transportați de urgență la trei spitale din zona în care se află clubul.

Avertizăm că videoclipul conține imagini care vă pot afecta emoțional.

NEW: Video from inside #floor collapsing at #Woodland Apt in #Clemson. Credit: Jeremy Tester @foxcarolinanews pic.twitter.com/VH9Q62u8UU

— Shale Remien (@ShaleRemien) 21 octombrie 2018