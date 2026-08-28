Se montează ultimul tablier metalic al podului

Pe 19 august a fost montat și ridicat penultimul segment al tablierului metalic la podul hobanat de 307 metri lungime peste Siret. Operațiune complexă a durat mai multe ore și a necesitat o macara gigant. În următoarele zile se montează și ultimul tablier.



„A început procedura de montaj a ultimului element de tablier, elementul central peste râul Siret. Este un element de tablier de 147 de tone, care va întregi din punct de vedere al structurii acest pod”, a precizat vineri, 28 august, pe Facebook, oficialul din cadrul Ministerului Transporturilor.

El a adăugat că este „cel mai spectaculos pod-viaduct” construit „după podul de la Brăila peste Dunăre”. Procedura de montaj al acestui ultim element de tablier va fi realizată cu o macara de mare tonaj care rezistă până la 600 de tone.

„Mâine sau în cursul zilelor următoare, în funcție de cât de tare va bate vântul, va fi ridicat acest element de tablier pe poziția finală aici peste râul Siret”, a mai precizat Irinel Scrioșteanu.

DEx 6 Brăila – Galați va fi gata până la fârșitul anului 2026

Oficialul de la Transporturi declară că, până la sfârşitul anului, urmează să fie dat în trafic noul Drum Expres Brăila-Galaţi (DEx6), de 10,76 km, conform angajamentului constructorului UMB.

„Constructorul își menține angajamentul ca până la sfârșitul acestui an să dăm în trafic acest drum expres între Brăila și Galați”, a mai spus el.

Drumul Expres Brăila – Galaţi are o lungime de 10,76 kilometri şi va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, trei poduri, două viaducte şi un pasaj. Traseul pornește din drumul de legătură brăilean al podului peste Dunăre și se încheie la intersecția cu DN2B, în zona Movileni (Galați).

Complexul de poduri şi pasaje, inclusiv podul peste Siret, existente pe traseul DEx6 are o lungime totală de 1,8 kilometri.

„Drumul expres va uni provinciile istorice Moldova și Muntenia, prin asigurarea unei legături rapide între Brăila și Galați, precum și conexiunea Galațiului cu Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, oferind totodată o alternativă pentru traficul greu de pe DN22B. Practic, odată cu realizarea Drumului Expres Focșani – Brăila, această zonă va fi conectată direct la Autostrada Moldovei A7, formând un nou coridor rutier de mare viteză între Moldova, Brăila, Galați și traversarea Dunării”, precizează secretarul de stat.

Valoarea investiţiei este de 449,4 milioane lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021 – 2027. Contractul pentru realizarea acestei șosele de mare viteză a fost atribuit asocierii de companii românești deținute de Dorinel Umbrărescu, respectiv Spedition UMB, Tehnostrade și SA&PE Construct.

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