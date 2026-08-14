Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a informat, vineri seară, faptul că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au fost solicitaţi să intervină în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme şi un autocamion militar.

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe DN 13 Braşov-Sighişoara, între localităţile Saschiz şi Mihai Viteazu, din judeţul Mureş.

La locul evenimentului au fost mobilizaţi pompierii militari cu autospeciala de descarcerare şi o autospecială de intervenţie dotată cu modul de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.

„În urma accidentului rutier au rezultat şapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roşu, care a fost încarcerată, şi trei victime încadrate în cod negru — doi adulţi şi un minor care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, precizează sursa citată.

Cei trei oameni care au fost răniţi mai uşor au fost evaluaţi medical la faţa locului, refuzând transportul la spital. Victima rănită grav a fost dusă la UPU Mureş cu elicopterul SMURD.

„Victimele au fost evaluate medical la faţa locului. Cele trei victime încadrate în cod verde au refuzat transportul la spital, iar victima încadrată în cod roşu a fost transportată la UPU Târgu Mureş cu elicopterul SMURD, pentru îngrijiri medicale suplimentare”, precizează ISU Mureş.

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