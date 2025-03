Sursă video: X/Ismail Hacioglu

Salvatorii au precizat că 8 clădiri cu cinci etaje, o clădire administrativă și 30 de mașini au fost avariate. Au izbucnit incendii în clădiri rezidențiale, dar și într-o clădire administrativă, a precizat Vadim Filașkin, șeful administrației militare regionale din Donețk.

Conform acestuia, orașul a fost atacat de trei ori în cursul nopții de vineri, 7 martie, spre sâmbătă, 8 martie, relatează ziarul The New Voice of Ukraine.

De asemenea, Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență a precizat că, în timp ce salvatorii lichidau un incendiu, ocupanții ruși au lansat un alt atac, posibil cu o dronă Shahed, și au avariat autospeciala pompierilor.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, 20 de apartamente au fost mistuite de flăcări, ia trei incendii s-au manifestat pe o suprafață totală de 190 de metri pătrați.

Totodată, printre cei răniți în urma bombardamentelor se numără și 5 copii. Amintim că orașele ucrainene au fost atacate și între 6 și 7 martie de Rusia, iar forțele lui Vladimir Putin au utilizat rachete de croazieră și drone. Explozii au fost semnalate în mai multe regiuni, iar Polonia a ridicat avioane.

