Moțiunea simplă împotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb va fi dezbătută și votată, marți, în Senat. În document, Opoziția cere demisia ministrului, pentru eșecul atragerii de fonduri europene. Parlamentarii PNL și PMP atrag atenția că am trecut de jumătatea programării financiare 2014-2020, și nu am atras decât 10% bani europeni şi riscăm să pierdem anual miliarde de euro. Moțiunea se intitulează ”Absorbţia banilor comunitari, o catastrofă marca PSD-ALDE”.

UPDATE ora 17.50 Moțiunea simplă împotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost respinsă de senatori. S-au înregistrat 72 de voturi ”împotrivă” și 40 ”pentru”.

Ministrul a spus, în plen, că România are la dispoziţie, în perioada 2014-2023, o alocare financiară totală de 42,3 miliarde de euro fonduri europene, iar până în prezent a beneficiat 46,7 miliarde de euro, din care 9,7 miliarde de euro în exerciţiul financiar actual, 2014-2020.

Ea a precizat că în 2017, când PSD a preluat guvernarea, în afară de sumele de prefinanţare virate de Comisia Europeană, niciun euro nu fusese solicitat la rambursare.

“Afirmaţia din textul moţiunii PMP-PNL privind sumele derizorii sau cea privind neînceperea implementării proiectelor poate s-ar fi potrivit dacă ar fi fost făcută în anul 2016, când sub ochii tuturor s-au derulat sute de zile de discuţii sterile, desene frumoase şi rezultate zero. În ianuarie, 2017, când am preluat guvernarea, în afară de sumele de prefinanţare virate de Comisia Europeană, niciun euro nu fusese solicitat la rambursare. Ar fi trebuit să vă întrebaţi de ce, răspunsul este însă simplu: contractele de finanţare cu beneficiari erau inexistente, implementarea lipsea cu desăvârşire iar sistemul de management şi control nu era acreditat”, a afirmat Plumb.

Ministrul Fondurilor Europene a mai precizat că, în conformitate cu datele furnizate de Comisia Europeană, rata de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii este de 16%, faţă de media europeană de 18%.

Viceliderul grupului senatorial PNL Eugen Pîrvulescu a anunţat, înainte de vacanța de Paște, în plen, depunerea moţiunii împotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Senatorii PNL şi PMP subliniază că “incompetenţa, lipsa de profesionalism, însemnând inclusiv lipsa de criterii de performanţă aplicate funcţionarilor care ar trebui evaluaţi în funcţie de proiectele implementate cu succes, delăsarea, lipsa de transparenţă de la nivelul ministerului responsabil cu gestionarea fondurilor comunitare au dus la situaţia în care suntem astăzi”.

“Am trecut de jumătatea programării financiare 2014-2020, nu am atras decât 10% bani europeni şi riscăm să pierdem anual miliarde de euro. Anul 2017 ne-a arătat că, deşi s-au semnat contracte de finanţare, banii au întârziat să apară. De aceea, afirmăm că s-a ajuns în România la pierderea încrederii beneficiarilor în şansa de accesa bani europeni pentru proiecte viabile. În final, această lipsă de încredere va alimenta încrederea românilor în construcţia europeană şi acest lucru este foarte grav”, se afirmă în document.

Premierul Viorica Dăncilă și-a apărat colega de Guvern.

“Pentru că în ultima perioadă au apărut în spaţiul public o serie de informaţii legate de fondurile europene, aş vrea să punctez câţiva paşi importanţi făcuţi în acest domeniu, pentru a ne atinge obiectivele de absorbţie prevăzute în programul de guvernare. (…) Doamna ministru Plumb a deblocat situaţia în care ne aflam doar cu un an în urmă şi a reuşit acreditarea autorităţilor de management, lansarea de apeluri de proiecte în valoare de 22 miliarde euro din totalul de 28 de miliarde de euro, cât reprezintă numai politica de coeziune în această perioadă de programare financiară, şi au fost încheiate contracte în valoare de 11,2 miliarde de euro”, a declarat săptămâna trecută Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Inițiatorii moțiunii atrag atenția că este deosebit de gravă situația Programelor Operaţionale Sectoriale afectate cel mai mult de incompetenţa conducerii de la Ministerul Fondurilor Europene, din perspectiva sumelor extrem de mici rambursate efectiv de către Comisia Europeană până în momentul de faţă:

– Programul Operaţional Regional are alocată suma de 6.600.000.000 euro, rata de absorbţie efectivă fiind în valoare de 24.272.480, ceea ce reprezintă un procent de 0,37%;

– suma alocată Programului Operaţional Infrastructura Mare este de 9.418.524.484 euro, iar gradul de absorbţie este de 858.287.778 euro, însemnând un procent de 9,11%;

– Programului Operaţional Competitivitate i-a fost alocată suma de 1.329.787.234 euro, rata de absorbţie ajungând la 59.118.754 euro, adică 4,45%;

– Programului Operaţional Capacitate Administrativă i-a fost alocată suma de 553.191.489 euro, absorbţia efectivă fiind de 20.668.383 euro, reprezentând 3,74%;

PNL și PMP mai spun că rata de absorbţie a banilor europeni a devenit, în mod evident, deplorabilă, principalul responsabil pentru acest eşec total fiind conducerea Ministerului Fondurilor Europene.

”Dacă nu faceţi ceva urgent pentru deblocarea situaţiei, concluzia va fi una clară: vom pierde finanţarea de 2 miliarde de euro. Toate cheltuielile făcute pentru aceste proiecte vor fi returnate de statul român. Dumneavoastră răspundeţi! Dintre cele 24 de ţări care au accesat finanţări prin fondul CEF, România se află pe locul 23 ca stadiu de implementare, înregistrând o evoluţie către zero şi riscând să piardă banii, din cauza incompetenței persoanelor cu rol decizional propuse de dumneavoastră.De asemenea, vă înştiinţez că într-o situaţie critică se află și Proiectul RONET, derulat de Ministerul Telecomunicațiilor. Vizând zonele mai puțin dezvoltate, acesta are o absorbție de doar 1% din 43 milioane de euro. Deja avem mii de investiții publice începute în anii precedenți și apoi abandonate.Cu siguranță, nu ne mai dorim acelaşi lucru !”, mai spun parlamentarii.

La 22 februarie 2017, Rovana Plumb a fost nominalizată de premierul Sorin Grindeanu pentru funcţia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, în locul Mihaelei Virginia Toader, şi a fost validată, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD, în aceeaşi zi.

La 23 februarie 2017, a depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

La 14 iunie 2017, şi-a înaintat demisia din funcţie, alături de majoritatea membrilor Cabinetului Grindeanu, iar ulterior, guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură. La 21 iunie 2017, Guvernul Grindeanu a fost demis prin Moţiune de cenzură.

La 28 iunie 2017, Rovana Plumb a fost propusă ministru delegat pentru Fonduri Europene în guvernul Mihai Tudose, fiind învestită în funcţie la 29 iunie 2017.