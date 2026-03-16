De ce cuplul de norvegieni a mizat pe mașinile pe hidrogen

Experiența cuplului cu acest tip de propulsie a început în 2016, odată cu achiziția unui Hyundai iX35 Fuel Cell. Fascinați de tehnologie, ei considerau hidrogenul o alternativă mult mai practică la mașinile electrice.

Fiind extrem de mulțumiți de prima mașină, în 2019 au făcut trecerea la noul model Nexo.

Printre marile avantaje care i-au convins s-au numărat:

  • Eficiența și autonomia: O alimentare completă dura doar 5-10 minute și oferea o autonomie generoasă de 600-700 km.
  • Performanța constantă iarna: Spre deosebire de vehiculele electrice pe baterii, autonomia nu scădea la temperaturi scăzute, iar căldura din habitaclu era generată natural de funcționarea celulelor electrochimice.
  • Infrastructura inițială: La început, costurile de alimentare erau foarte accesibile, iar stațiile de hidrogen erau relativ aproape de casa lor.

Infrastructura de alimentare s-a prăbușit

Problemele uriașe nu au apărut din cauza mașinii – care tehnic funcționează perfect și astăzi – ci din cauza prăbușirii infrastructurii de alimentare.

În ultimii 2-3 ani, Norvegia a închis treptat stațiile de hidrogen. Până în iulie 2025, mai rămăsese o singură stație funcțională, aflată la 500 kilometri nord de Oslo.

Pentru a-și putea folosi mașina, unii proprietari erau forțați să conducă sute de kilometri până în Suedia doar pentru a face plinul.

Pentru a-și recăpăta mobilitatea de zi cu zi, cuplul a fost nevoit într-un final să își cumpere un Peugeot pe benzină.

Devalorizare șocantă pe piața auto

Această imposibilitate de a alimenta a distrus complet piața second-hand pentru mașinile cu hidrogen.

Sperând să obțină un preț corect, soții Solvang au apelat la o platformă de licitații destinată dealerilor auto (trade-in), unde aceștia concurează pentru vehicule.

Rezultatul a fost însă dezastruos. Singura sumă licitată a fost de 1.000 de coroane norvegiene (aproximativ 90 de euro).

Această sumă este de trei ori mai mică decât taxa de garanție de 270 de euro plătită pentru a participa la licitație. Practic, ar fi câștigat mai mulți bani dacă dădeau mașina la fier vechi sau o vindeau pentru piese.

Un dealer le-a oferit 10.000 de coroane (900 de euro), dar doar sub forma unei reduceri mascate, condiționată de achiziționarea unei mașini noi din reprezentanța respectivă.

Asta în condițiile în care toți ceilalți dealeri contactați direct au refuzat categoric să cumpere mașina, indiferent de preț.

Pierdere financiară uriașă

Prima lor mașină pe hidrogen fusese vândută cu mare greutate pentru 100.000 de coroane (circa 9.000 de euro).

Trăgând linie, cuplul estimează că devalorizarea celor două autoturisme pe hidrogen le-a adus o pierdere financiară uriașă, de aproximativ 90.000 de euro în ultimii 10 ani.

Este un cost imens suportat nu pentru o tehnologie defectuoasă, ci pentru o logistică și o infrastructură care pur și simplu au fost lăsate să dispară.

