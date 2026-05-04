Un motociclist de 23 de ani din Braunau a fost surprins de trei ori de același radar, circulând cu o viteză excesivă, în decursul unei singure zile. Incidentul a avut loc pe 1 mai, în timpul unui control de viteză efectuat de poliția din Salzburg pe drumurile frecventate de motocicliști și turiști, în zona Flachgau, informează Heute.

Din cele 366 de vehicule măsurate de radar, 30 au fost surprinse depășind viteza legală, iar în 15 cazuri, aceasta a fost depășită cu peste 30 km/h.

Motociclistul de 23 de ani a fost prins rulând cu viteze de până la 154 km/h într-o zonă cu limită de 100 km/h, un adevărat „record” pentru un vehicul pe două roți.

Tânărul a fost oprit de poliție după ce a trecut de trei ori pe lângă același radar, iar permisul său de conducere a fost reținut imediat.

Acțiunea poliției din Salzburg a făcut parte dintr-o serie de controale intensificate pentru a spori siguranța rutieră, mai ales pe drumurile des frecventate de motocicliști în această perioadă a anului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Inter și Cristi Chivu sunt campioni în Italia după 2-0 cu Parma / Petrecere în vestiar „Made in Romania”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Ministrul care a scumpit metroul în ultima zi de mandat, pesedistul Ciprian Șerban, a intrat în politică plătind „taxa de șmecher” în PP DD: „A luat personal cei 5.000 de euro și i-a introdus în buzunar”
Exclusiv
Știri România 07:00
Ministrul care a scumpit metroul în ultima zi de mandat, pesedistul Ciprian Șerban, a intrat în politică plătind „taxa de șmecher” în PP DD: „A luat personal cei 5.000 de euro și i-a introdus în buzunar”
Copilul de 4 ani din Vrancea dat dispărut de mamă a fost găsit mort după o oră, într-o baltă din Suraia
Știri România 03 mai
Copilul de 4 ani din Vrancea dat dispărut de mamă a fost găsit mort după o oră, într-o baltă din Suraia
Parteneri
Motivul crimei care a îngrozit Elveția: de la viața „perfectă” la buncărul în care o fostă Miss a fost dezmembrată de „soțul perfect”
Adevarul.ro
Motivul crimei care a îngrozit Elveția: de la viața „perfectă” la buncărul în care o fostă Miss a fost dezmembrată de „soțul perfect”
Cel mai scump plagiat din Guvern. Cum a plătit Ministerul Energiei 900.000 lei pe un manual vechi de 6 ani, mascat în proiect de cercetare nucleară. Studiul declarat „secret de serviciu”
Fanatik.ro
Cel mai scump plagiat din Guvern. Cum a plătit Ministerul Energiei 900.000 lei pe un manual vechi de 6 ani, mascat în proiect de cercetare nucleară. Studiul declarat „secret de serviciu”
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul-dejun: „După trei guri nu mai pot”. Vedeta a slăbit 30 de kilograme
Stiri Mondene 03 mai
Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul-dejun: „După trei guri nu mai pot”. Vedeta a slăbit 30 de kilograme
Shakira a făcut show pe plaja Copacabana. Milioane de fani au trăit un concert spectaculos
Stiri Mondene 03 mai
Shakira a făcut show pe plaja Copacabana. Milioane de fani au trăit un concert spectaculos
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Fructele copilăriei, mai scumpe ca cireşele. Pofticioşii plătesc şi 200 de lei/kg: "E cât un ou de mare"
ObservatorNews.ro
Fructele copilăriei, mai scumpe ca cireşele. Pofticioşii plătesc şi 200 de lei/kg: "E cât un ou de mare"
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
Mediafax.ro
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
Mediafax.ro
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Miting în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură: „AUR și PSD, aceeași mizerie”. Mesajul transmis de premier
Politică 03 mai
Miting în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură: „AUR și PSD, aceeași mizerie”. Mesajul transmis de premier
PNL o poate lua pe calea cimitirului politicii ca PNŢCD, spune Radu Berceanu: „Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher”
Politică 03 mai
PNL o poate lua pe calea cimitirului politicii ca PNŢCD, spune Radu Berceanu: „Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu în prim plan, după eroarea uluitoare de la golul lui Nsimba! Exclusiv
Fanatik.ro
Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu în prim plan, după eroarea uluitoare de la golul lui Nsimba! Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea