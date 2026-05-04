Un motociclist de 23 de ani din Braunau a fost surprins de trei ori de același radar, circulând cu o viteză excesivă, în decursul unei singure zile. Incidentul a avut loc pe 1 mai, în timpul unui control de viteză efectuat de poliția din Salzburg pe drumurile frecventate de motocicliști și turiști, în zona Flachgau, informează Heute.

Din cele 366 de vehicule măsurate de radar, 30 au fost surprinse depășind viteza legală, iar în 15 cazuri, aceasta a fost depășită cu peste 30 km/h.

Motociclistul de 23 de ani a fost prins rulând cu viteze de până la 154 km/h într-o zonă cu limită de 100 km/h, un adevărat „record” pentru un vehicul pe două roți.

Tânărul a fost oprit de poliție după ce a trecut de trei ori pe lângă același radar, iar permisul său de conducere a fost reținut imediat.

Acțiunea poliției din Salzburg a făcut parte dintr-o serie de controale intensificate pentru a spori siguranța rutieră, mai ales pe drumurile des frecventate de motocicliști în această perioadă a anului.

