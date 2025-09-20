Experiențe personale

Andrada, în vârstă de 49 de ani, deși are un partener cu care planifică o călătorie anuală, preferă să facă și alte excursii. Ea spune: „Dar de obicei mai fac încă vreo două vacanțe în străinătate fie împreună cu sora mea, fie cu câte o prietenă. Am fost în Tunisia așa, am fost și într-un circuit în Japonia”.

Daniela, 58 de ani, divorțată de peste două decenii, și-a descoperit pasiunea pentru călătorii întâmplător. Cu un buget limitat, ea a profitat de tichetele de vacanță. Experiența ei reflectă transformarea personală: „Mă consideram timidă și nu prea pricepută la planificat vacanțe. Însă cercul meu de apropiați este foarte restrâns, iar când acele colege cu care mai mergeam și eu la munte sau la mare au început să își facă alte planuri, în funcție de soții sau copiii lor, mi-am făcut și eu prima rezervare printr-o agenție de turism. De atunci am bătut aproape toată țara, iar în excursii m-am împrietenit cu alte femei care călătoresc singure și pe care s-a întâmplat să le regăsesc și în următoarele excursii.”

Trend confirmat de organizatori

Ștefan Adam, organizator de excursii din Iași, confirmă tendința observată de Join-Up. Pentru o excursie de 16 zile în China, el menționează: „s-au înscris vreo două-trei cupluri, un tânăr și șapte doamne singure”.

Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele
Recomandări
Join-Up raportează că peste o mie de clienți au călătorit singuri în această vară, majoritatea fiind femei (64%), cu o vârstă medie de 48 de ani. Pentru bărbați, vârsta medie a fost de 42 de ani.

Confortul rămâne o prioritate pentru turiștii români. Join-Up notează că 95% dintre rezervări au inclus servicii All Inclusive sau Ultra All Inclusive. În ciuda măsurilor de austeritate, bugetul alocat vacanțelor a crescut, cu o medie de aproape 2.100 de euro per rezervare pentru familii.

După o vară cu avioane pline și aeroporturi aglomerate, românii continuă călătoriile și în luna septembrie. Prețurile mai mici față de sezonul estival i-au convins să-și facă vacanțe lungi chiar și la început de toamnă.

