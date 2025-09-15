Tot mai mulți români aleg să-și planifice concediile în afara sezonului estival clasic. Dacă în trecut vacanțele se concentrau aproape exclusiv în perioada iunie–august, anul acesta septembrie s-a transformat într-o „a patra lună de vară”, cu sejururi mai lungi, prețuri mai mici și destinații mai libere.

Vacanțe de opt zile la început de toamnă

O analiză realizată recent arată că tendința pentru city-break-uri și vacanțe accesibile este în creștere, confirmând o schimbare în modul în care românii privesc călătoriile. Prețurile mai mici, lipsa aglomerației și temperaturile încă prietenoase au transformat luna septembrie într-o nouă lună de vacanță pentru români.

Potrivit datelor înregistrate de o platformă de rezervări de bilete de avion din România, sejururile au ajuns la o durată medie de 8 zile, iar prețul mediu al biletelor de avion a fost de doar 135 de euro.

Anul acesta, septembrie a adus prețuri cu aproape 15% mai mici față de vara anului 2025 și cu 9,6% mai mici comparativ cu luna septembrie a anului 2024. Tot mai mulți turiști aleg această perioadă pentru city-break-uri sau vacanțe mai lungi, profitând de costuri mai accesibile și destinații mai libere.

Dacă vara și începutul toamnei au adus vacanțe lungi și variate, pentru perioada octombrie–decembrie tendința va fi de sejururi mai scurte, de 3–5 zile, dar cu aceeași preferință pentru destinațiile europene.

Sezonul estival a fost unul intens, cu avioane pline și aeroporturi aglomerate. Platforma Vola a raportat o creștere de 11% a rezervărilor față de anul trecut, iar prețul mediu al biletelor de avion, de 158 de euro, a fost cu 3,3% mai mic decât în vara 2024. Aproape 94% dintre zboruri au fost intra-europene, confirmând preferința românilor pentru destinațiile apropiate și accesibile.

Românii au zburat în Italia, Spania, Franța și Germania

Cele mai căutate țări au fost Italia, Spania, Franța și Germania, dar și destinații surpriză precum Armenia care câștigă tot mai mult teren în lista de călătorii a celor ce își doresc să exploreze și destinații noi.

În topul orașelor preferate în vara anului 2025 s-au aflat Londra, Paris, Milano, Roma, Chișinău și Barcelona, principalele plecări fiind de pe aeroporturile din București, Iași și Cluj. Cele mai aglomerate zile de plecare au fost vineri, sâmbătă și duminică, în timp ce marțea a fost evitată de majoritatea turiștilor.

Românii și-au planificat vacanțele cu aproximativ 28 de zile înainte, însă peste 20% au rezervat biletele cu 15–30 de zile înainte de plecare, iar 14% au cumpărat cu peste 90 de zile în avans. Majoritatea călătorilor (63%) au fost singuri, iar 23% au călătorit în cuplu.

Serviciile suplimentare preferate au inclus check-in online (60%), opțiunea Fast Refund (30%), bagajul de cală (17%) și rezervarea locurilor (10%), aceasta din urmă în creștere cu 77% față de vara precedentă.

Zborurile low-cost sub 100 de euro, precum București – Verona, Timișoara – Milano sau Craiova – Bruxelles, au făcut posibile city-break-uri și vacanțe accesibile pentru mulți români.

