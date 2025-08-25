Situația angajaților români neplătiți nu este una neobișnuită

Unii dintre muncitorii români angajați la construcția spitalului central din Lörrach nu au primit niciun ban pentru munca lor.

Jürgen Höfflin, reprezentant al Confederației Sindicatelor Germane (DGB) din Südbaden, afirmă că astfel de situații nu sunt rare, deși autoritățile publice ar putea preveni acest lucru.

Municipalitatea care acordă contractul ar trebui să asigure condiții de muncă echitabile și poate verifica companiile după atribuirea contractelor.

Inițial, investigația „Report Mainz” a arătat că nu au existat controale. Se pare că subcontractorul responsabil a dispărut.

Spitalul cunoștea cazul suspect

Vineri s-a aflat că spitalul din Lörrach era la curent cu situația muncitorului român. Thomas Schumacher, șeful de șantier al spitalului central, a declarat pentru SWR că predecesorul său, Thomas Stolpe, cunoștea cazul suspect din 2023.

Vama a fost informată despre posibila fraudă și a efectuat controale pe șantier, dar nu a găsit dovezi ale acuzațiilor de fraudă.

Ca răspuns la difuzarea reportajului TV, spitalul central din Lörrach a anunțat măsuri. Se planifică crearea unui birou de reclamații unde muncitorii afectați se pot adresa.

Udo Lavendel, directorul spitalului, a declarat pentru SWR că dacă muncitorii se adresează unui astfel de birou, spitalul, în calitate de beneficiar, poate interveni.

Povestea lui Florin Gheorghe, unul dintre constructorii români din Lörrach

Florin Gheorghe, un muncitor român, a lucrat pe șantierul spitalului din Lörrach acum doi ani. De atunci, luptă pentru salariul său de 2.000 de euro, de care el și familia sa au nevoie.

„Am muncit pentru familia mea, pentru copilul meu”, spune Gheorghe.

Noul spital județean este unul dintre proiectele de prestigiu din Baden-Württemberg, cu un cost estimat de peste 430 de milioane de euro.

Însă, conform investigației „Report Mainz”, subcontractorul care angaja muncitori precum Florin Gheorghe a refuzat să ofere contracte și nu și-a plătit angajații.

„Dacă mâine nu primim salariile, va trebui să părăsim cazarea și vom rămâne pe stradă fără bani”, i-a scris Gheorghe subcontractorului.

„A fost un coșmar”, spune Gheorghe.

Împreună cu alți muncitori, a căutat ajutor la poliție, care i-a îndrumat către vamă, dar nici acolo nu a primit ajutor. A petrecut noaptea pe stradă, deoarece angajatorul, aparent situat în Titisee-Neustadt, nu mai plătea nici cazarea.

„A fost un coșmar. După o zi în care îți târăști bagajele, fără să mănânci, fără să te speli, fără să bei, să dormi practic sub cerul liber într-o situație critică, este mizerabil”, spune Gheorghe.

Pentru Florin Gheorghe, recuperarea salariului ar putea fi dificilă. Nu are nici contract de muncă, nici fișe de pontaj care ar putea fi utile în instanță. Cu toate acestea, el vrea să încerce și și-a angajat un avocat.

Legea salariului minim în Baden-Württemberg

În Baden-Württemberg se aplică legea salariului minim. Aceasta înseamnă că pentru contractele acordate de sectorul public, trebuie asigurate condiții de muncă echitabile conform contractelor colective de muncă.

Municipalitatea ar fi avut posibilitatea să examineze mai îndeaproape și să controleze subcontractorul chiar și după atribuirea contractului.

Expertul juridic Manfred Walser afirmă că vama singură nu este suficientă. Municipalitățile ar trebui să acționeze ele însele, nu doar să se bazeze pe vamă. Acest lucru este crucial deoarece „vama este cronic subdimensionată, nu poate ocupa nici măcar posturile la care are dreptul”.

Lipsa controalelor

În cazul construcției spitalului din Lörrach, se pare că nu au existat controale. Conform investigației „Report Mainz”, aproape nicio municipalitate din Germania nu verifică companiile pe care le contractează. Motivul invocat este lipsa de personal.

„Verificarea și interogarea tuturor muncitorilor într-un proiect de construcție care durează patru ani este absolut imposibilă din punct de vedere al personalului”, a admis Udo Lavendel, directorul spitalului din Lörrach.

Consiliul Județean Lörrach a declarat că verifică ofertanții înainte de atribuirea contractului pentru a preveni acordarea de contracte companiilor condamnate pentru încălcări grave ale legii privind combaterea muncii la negru, a legii salariului minim sau a legislației privind asigurările sociale.

De asemenea, lucrează îndeaproape cu vama și informează Oficiul Vamal Principal în cazul unor suspiciuni concrete.

„În ceea ce privește legea salariului minim, în prezent nu suntem echipați suficient din punct de vedere al timpului, financiar sau al personalului pentru a controla exhaustiv legea salariului minim fără un motiv specific, pe lângă autoritățile vamale”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Lörrach.

