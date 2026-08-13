Un gest simplu, dar impresionant l-a transformat pe Nagy Árpád, angajat al companiei Magyar Közút, într-un simbol al compasiunii în Ungaria.

În timpul unei zile toride, în apropiere de Tiszakécske, Árpád a observat o barză deshidratată lângă șantierul unde lucra.

Fără să stea pe gânduri, a improvizat și i-a oferit apă din rezerva sa personală. Deși pasărea era inițial reticentă, setea a învins teama și s-a apropiat de omul în salopeta portocalie.

Nici nu știam că ai mei colegi filmau totul. Am pus clipul pe rețelele sociale, iar reacțiile au fost copleșitoare.

Fapta sa a devenit rapid virală, transformându-l într-un erou național. Ofertele de recunoaștere și gratitudine nu au întârziat să apară: un hotel de wellness i-a oferit un sejur gratuit, o clinică îi pune la dispoziție consultații medicale fără costuri, iar restaurantele l-au invitat la mese festive.

„Sunt copleșit de atenția primită. Nu m-am gândit niciodată că un gest atât de simplu poate avea un asemenea impact”, a adăugat el.

Familia sa însă apreciază mai mult gestul de compasiune decât celebritatea dobândită.

„Copiii mei m-au întâmpinat acasă cu entuziasm: «Tată, ai văzut câte locuri scriu despre tine?». Dar cel mai mult s-au bucurat că am ajutat un animal în nevoie”.

Inclusiv ministrul dezvoltării și transporturilor, Vitézy Dávid, l-a felicitat public: „În această arșiță extremă, un gest mic poate salva vieți. Îi mulțumesc lui Nagy Árpád pentru exemplul său de altruism. Este o mândrie să vedem astfel de oameni în serviciul public”.



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