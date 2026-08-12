Pentru 61% dintre cetățenii acestei țări concediul acasă nu este o alegere de a trăi după filosofia slow living, ci este consecința lipsei de bani pentru a pleca în vacanță.

În fiecare an, Eurostat calculează indicatorul privind incapacitatea oamenilor de a-și permite o săptămână de vacanță pe an departe de casă. Conform acestuia România rămâne în continuare campioană, ocupă primul loc în Uniunea Europeană, media europeană fiind de cca 28 %, adică 3 din 10 cetățeni europeni nu își permit un concediu în afara localității în care locuiesc.

Dacă ne uităm pe un interval de 10 ani indicatorul nu s-a îmbunătățit semnificativ: în 2015 era de 69%, singura îmbunătățire s-a văzut în 2019 (55%), ajungând din nou la peste 60% în 2021, post pandemie.

Deși salariile au crescut în acești ani, inflația a mâncat din progresele modeste, milioane de români fiind la limita supraviețuirii financiare. Indicatorul Eurostat ia în calcul cheltuielile de bază dintr-o vacanță, nu luxul unui hotel de 5 stele și zboruri peste oceane.

Iar dacă peste 60% din populație nu își permite să iasă pe ușă pentru un concediu cu resurse limitate, înseamnă că venitul discreționar – adică banii rămași după ce plătești mâncarea, utilitățile, ratele și medicamentele – este practic inexistent.

Două Românii

România se dezvoltă cu două viteze.

Pe de-o parte, avem o bulă a comunităților urbane dezvoltate (București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov) unde salariile sunt competitive și oamenii au, majoritar, un nivel de trai similar cu cel din vestul Europei.

Pe de altă parte, avem România invizibilă în fotografiile exclusiviste de pe Instagram: este cea a orașelor mici, unele foste orașe monoindustriale care nu au avut niciodată o strategie de creștere economică, a zonelor rurale. Este România plătită cu salariul minim, care după ce că este mic, este taxat la sânge de un stat supradimensionat.

Pentru acești români vacanța este doar un cuvânt pe care îl aud la știri.

Un concediu petrecut departe de treburile casnice este o nevoie, nu un moft

Într-o societate modernă, zilele de odihnă departe de treburile casnice, deconectarea de la rutina zilnică, nu reprezintă un răsfăț, ci o necesitate recunoscută și de specialiștii în psihologie și sociologie. Lipsa unor experiențe în afara casei crește nivelul de stres și duce la adâncirea sentimentului de excluziune socială. De asemenea, copiii care cresc în familii ce nu au mers niciodată într-o vacanță au dezavantaj de perspectivă și de socializare.

Politicienii nu mai trebuie să măsoare bunăstarea doar prin consumul imediat și prin câte produse se vând la supermarket, ci prin capacitatea reală de a trăi, de a acumula și de a investi a cetățenilor.

Trebuie să se uite și la România a cărei viteză de dezvoltare este cea a unei căruțe trase de cai și nu de cai putere.

Atâta timp cât mai mult din jumătate din populație trăiește de la un salariu la altul, și din păcate statisticile negative nu se opresc doar la asta, dezvoltarea României rămâne doar o înșiruire de cuvinte pompoase în programele de guvernare.