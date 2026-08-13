800 km/h în 5,3 secunde

Testul spectaculos a fost realizat pe o pistă de doar un kilometru, la Laboratorul Donghu din provincia Hubei. Performanța arată cât de departe au ajuns cercetătorii chinezi în dezvoltarea tehnologiilor de transport de ultra-mare viteză.

Trenul experimental, cu o masă de aproximativ 1,1 tone, a pornit de la zero și a atins viteza de 800 km/h în numai 5,3 secunde.

După atingerea vitezei maxime, cercetătorii au demonstrat și capacitatea sistemului de a opri trenul în condiții controlate.

Vehiculul a încetinit progresiv și s-a oprit pe o distanță de aproximativ 200 de metri.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât testul a fost realizat pe o pistă de numai un kilometru.

Cum funcționează trenul maglev

Tehnologia maglev se bazează pe levitația magnetică. Forțele magnetice ridică trenul ușor deasupra șinei, eliminând contactul direct și, implicit, o mare parte din frecarea întâlnită la trenurile convenționale.

Un sistem electromagnetic generează forța necesară pentru propulsarea vehiculului, în timp ce sistemele de control mențin trenul stabil în timpul accelerației și frânării.

Un tren de mare viteză circulă în Nanjing, provincia Jiangsu, China. Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto. Getty Images

În cazul experimentului chinez, cercetătorii au testat simultan mai multe tehnologii esențiale pentru atingerea unor viteze extreme.

Acestea includ alimentarea cu energie de mare putere, propulsia electromagnetică, controlul levitației la viteze foarte mari și frânarea de urgență.

Al treilea record în doar șase luni

Nu este prima performanță obținută de acest tren experimental.

Potrivit informațiilor prezentate de presa chineză, acesta este al treilea record mondial de accelerație pe distanțe scurte stabilit de același vehicul în aproximativ șase luni.

Primele teste au avut loc în iunie 2025. Atunci, trenul a ajuns la aproximativ 650 km/h în șapte secunde, stabilind un record mondial.

Ulterior, cercetătorii au îmbunătățit performanța, obținând viteze de aproximativ 700 km/h, apoi aproape 798 km/h, în intervale tot mai scurte.

Un tren de mare viteză așteaptă îmbarcarea pasagerilor la Gara Hangzhou Est din Hangzhou, provincia Zhejiang, China Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Getty Images

Mult peste vitezele trenurilor comerciale

Performanța experimentală este mult peste vitezele la care circulă în prezent trenurile maglev comerciale.

Trenurile maglev aflate în exploatare în China și Japonia circulă la viteze de ordinul a 320 km/h, în timp ce cele mai rapide trenuri comerciale convenționale din China ajung la aproximativ 350 km/h.

Prin comparație, cei aproape 800 km/h obținuți în laborator reprezintă mai mult decât dublul vitezei maxime a trenurilor comerciale chinezești.

Totuși, există o diferență esențială: trenul experimental nu este destinat transportului de pasageri.

Tehnologia ar putea fi folosită pentru rachete și avioane

Cercetătorii chinezi nu urmăresc neapărat să transforme acest prototip într-un tren pentru pasageri.

Tehnologiile dezvoltate pentru accelerații extreme ar putea avea, în schimb, aplicații în alte domenii.

Printre direcțiile cercetate se numără sisteme de lansare pentru rachete și avioane de vânătoare.

Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China lucrează, de asemenea, la sisteme maglev de ultra-mare viteză. În cadrul unuia dintre teste, un vehicul experimental a atins o accelerație echivalentă unei viteze de aproximativ 697 km/h în doar două secunde.

China testează și trenuri în tuburi cu vid

Un alt obiectiv al cercetătorilor chinezi este dezvoltarea unor sisteme maglev care să funcționeze în interiorul unor tuburi cu presiune foarte scăzută sau aproape vidate.

Ideea este simplă: dacă trenul nu mai are contact cu șina și circulă într-un mediu în care rezistența aerului este mult redusă, viteze extrem de mari ar putea deveni posibile.

Dar transformarea acestor experimente în transport comercial presupune rezolvarea unor probleme majore.

Printre cele mai importante se numără costurile uriașe ale infrastructurii, siguranța pasagerilor și necesitatea construirii unor linii extrem de precise pe distanțe foarte mari.

Recordul chinez demonstrează în primul rând capacitatea tehnologică de a accelera și controla un vehicul maglev la viteze extreme. Nu înseamnă însă că pasagerii vor putea călători în curând cu 800 km/h.

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