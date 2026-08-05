De ce este bine să știi măcar câteva expresii de bază în limba greacă

Grecia este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor și nu este deloc greu de înțeles de ce. Plajele sunt frumoase, apele sunt limpezi, satele tradiționale și tavernele sunt primitoare și toate acestea atrag milioane de turiști în fiecare an.

Chiar dacă în cele mai multe stațiuni și orașe turistice te vei putea descurca în limba engleză, câteva cuvinte rostite în greacă îți vor face vacanța mai frumoasă și îi vor impresiona pe localnici.

Grecii apreciază turiștii care încearcă să vorbească limba lor, chiar și atunci când cunosc doar câteva expresii simple. Nu este nevoie să înveți reguli de gramatică sau să porți conversații lungi. Este suficient să cunoști formulele de salut, câteva expresii de politețe și întrebările pe care le vei folosi cel mai des în timpul concediului.

De aceea poate fi important să știi unele dintre cele mai utile expresii din limba greacă.

Expresii de bază în greacă pe care să le știi în vacanță

Expresii de bază în greacă pe care să le știi în vacanță ( Foto Shutterstock)

Formule de salut în limba greacă

Acestea sunt expresiile pe care le vei folosi cel mai des, fie că intri într-un hotel, într-o tavernă, într-un magazin sau întrebi pe cineva ceva pe stradă.

Yia sas! – Salut!

În greacă: Γεια σας!

Se pronunță: ia sas

Folosește această expresie atunci când vorbești cu persoane pe care nu le cunoști, cu personalul hotelului, la restaurant, în magazine sau ori de câte ori vrei să fii politicos.

Yia sou! – Salut!

În greacă: Γεια σου!

Se pronunță: ia su

Această variantă este folosită între prieteni, membri ai familiei sau persoane apropiate.

Kaliméra – Bună dimineața!

În greacă: Καλημέρα

Se pronunță: ka-li-ME-ra

Este salutul pe care îl vei auzi cel mai des dimineața și până în jurul prânzului.

Kalispéra – Bună seara!

În greacă: Καλησπέρα

Se pronunță: ka-li-SPE-ra

Se folosește din cursul după-amiezii și până seara.

Kaliníhta – Noapte bună!

În greacă: Καληνύχτα

Se pronunță: ka-li-NIH-ta

Această expresie se spune atunci când cineva merge la culcare sau când îți iei rămas-bun târziu în noapte.

Formule de politețe

Politețea este foarte apreciată în Grecia, la fel ca și în alte țări, iar câteva expresii simple pot transforma orice conversație într-una mai prietenoasă.

Parakaló – Vă rog / Poftiți / Cu plăcere

În greacă: Παρακαλώ

Se pronunță: pa-ra-ka-LO

Este unul dintre cele mai utile cuvinte din limba greacă. În funcție de context, poate însemna ”vă rog”, ”poftiți” sau ”cu plăcere”. Îl vei auzi foarte des în hoteluri, restaurante și magazine.

Efharistó – Mulțumesc!

În greacă: Ευχαριστώ

Se pronunță: ef-ha-ri-STO

Dacă vrei, poți spune Efharistó polí – Mulțumesc foarte mult!

În greacă: Ευχαριστώ πολύ

Se pronunță: ef-ha-ri-STO po-LI

Signómi – Scuzați-mă!

În greacă: Συγγνώμη

Se pronunță: si-GNO-mi

Folosește această expresie atunci când dorești să atragi atenția cuiva, să începi o conversație sau să îți ceri scuze.

Ne – Da

În greacă: Ναι

Se pronunță: ne

Este un cuvânt scurt și ușor de reținut.

Óhi – Nu

În greacă: Όχι

Se pronunță: O-hi

Îl vei auzi frecvent în conversații și este bine să îl recunoști încă din primele zile ale vacanței.

Top 5 cuvinte folosite la tavernă, în Grecia

Bucătăria grecească este una dintre marile atracții ale vacanței. De la gyros și souvlaki până la pește proaspăt, fructe de mare sau salata grecească, merită să încerci cât mai multe preparate locale. Cu ajutorul câtorva expresii simple vei putea comanda ceva mai ușor.

To menoú, parakaló. – Meniul, vă rog.

În greacă: Το μενού, παρακαλώ.

Se pronunță: to me-NU, pa-ra-ka-LO.

Tha íthela… – Aș dori…

În greacă: Θα ήθελα…

Se pronunță: tha I-the-la…

Este expresia ideală pentru a comanda politicos orice preparat sau băutură.

Neró, parakaló. – Apă, vă rog.

În greacă: Νερό, παρακαλώ.

Se pronunță: ne-RO, pa-ra-ka-LO.

Énan kafé, parakaló. – O cafea, vă rog.

În greacă: Έναν καφέ, παρακαλώ.

Se pronunță: E-nan ka-FE, pa-ra-ka-LO.

Ton logariasmó, parakaló. – Nota, vă rog.

În greacă: Τον λογαριασμό, παρακαλώ.

Se pronunță: ton lo-ga-ria-SMO, pa-ra-ka-LO.

Un mic gest de politețe, precum un ”Efharistó polí” spus la plecare, este întotdeauna apreciat și contribuie la atmosfera caldă și primitoare pentru care Grecia este atât de cunoscută.

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Cum ceri indicații spre plajă sau centru, în limba greacă

Fie că vrei să ajungi la plajă, la hotel, în port sau la un obiectiv turistic, câteva expresii simple te vor ajuta să te descurci mult mai ușor. Dacă nu cunoști limba greacă, începe întotdeauna conversația cu un zâmbet și cu ”Signómi” (Scuzați-mă), apoi adresează întrebarea.

Pou íne…? – Unde este…?

În greacă: Πού είναι…;

Se pronunță: pu I-ne…?

Aceasta este una dintre cele mai utile întrebări pe care le poți învăța. Trebuie doar să adaugi locul pe care îl cauți.

Pou íne i paralía? – Unde este plaja?

În greacă: Πού είναι η παραλία;

Se pronunță: pu I-ne i pa-ra-li-A?

O întrebare pe care, cel mai probabil, o vei folosi aproape în fiecare vacanță în Grecia.

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Pou íne to kéntro? – Unde este centrul orașului?

În greacă: Πού είναι το κέντρο;

Se pronunță: pu I-ne to KEN-dro?

Pou íne i stási tou leoforeíou? – Unde este stația de autobuz?

În greacă: Πού είναι η στάση του λεωφορείου;

Se pronunță: pu I-ne i STA-si tu le-o-fo-RI-u?

Pou íne to aerodrómio? – Unde este aeroportul?

În greacă: Πού είναι το αεροδρόμιο;

Se pronunță: pu I-ne to a-e-ro-DRO-mi-o?

La dreapta, la stânga, înainte

Dexiá – La dreapta

În greacă: Δεξιά

Se pronunță: de-xi-A

Aristerá – La stânga

În greacă: Αριστερά

Se pronunță: a-ri-ste-RA

Efthía – Înainte

În greacă: Ευθεία

Se pronunță: ef-thi-A

Mic truc de etichetă: de ce grecii apreciază enorm când încerci să spui măcar Efharisto

Grecii sunt recunoscuți pentru ospitalitatea lor și pentru felul cald în care își întâmpină oaspeții. Chiar dacă în majoritatea zonelor turistice vei putea comunica destul de bine și în limba engleză, localnicii apreciază atunci când un turist face efortul de a spune măcar câteva cuvinte în greacă.

Un simplu Kaliméra atunci când intri într-un magazin, într-o tavernă sau într-un hotel este considerat un gest de respect și de bună-cuviință. La fel de important este și Efharistó, pe care îl poți spune atunci când primești nota la restaurant, când cineva îți oferă indicații sau te ajută cu o informație.

La plecare, un Yia sas sau un nou Efharistó polí lasă întotdeauna o impresie plăcută și sunt expresii ușor de reținut.

În restaurante și taverne nu este neobișnuit ca ospătarii să stea câteva minute de vorbă cu clienții sau să facă recomandări despre preparatele tradiționale. Grecii pun mare preț pe relațiile dintre oameni, iar o conversație scurtă, însoțită de un zâmbet și de câteva cuvinte rostite în limba lor, este adesea apreciată mai mult decât o comandă făcută în grabă.

Poate cel mai important lucru este să nu îți fie teamă să pronunți greșit un cuvânt. Grecii nu se așteaptă ca turiștii să vorbească perfect limba lor. Din contră, apreciază faptul că încerci și, de multe ori, vor răspunde cu un zâmbet sau chiar te vor ajuta să pronunți corect expresia respectivă.

Mai mult, în Grecia este considerat politicos să saluți când intri într-un magazin, într-o cafenea sau într-o tavernă, chiar dacă doar te uiți și nu intenționezi să cumperi ceva. Un simplu Kaliméra sau Kalispéra este un gest firesc și foarte apreciat. La fel, când pleci, este frumos să spui Yia sas sau Efharistó. Sunt mici detalii care îi fac pe localnici să simtă că le respecți obiceiurile și cultura.

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