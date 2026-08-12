VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Deși la nivel european fenomenul a fost o eclipsă totală de Soare în regiuni precum Spania, Islanda sau Groenlanda, în România eclipsa s-a observat doar ca una parțială și a coincis exact cu ultimele momente în care Soarele cobora spre linia orizontului.

Un spectacol astronomic la limita orizontului, în vestul țării

Fenomenul astronomic a debutat după ora 20:20, având momentul de maxim vizibil din România în jurul orei 20:46, chiar înainte ca Soarele să apună complet. În județele din vestul țării, unde cerul a fost senin și orizontul degajat, „mușcătura” creată de umbra Lunii pe discul solar incandescent s-a văzut extrem de clar.

Sute de persoane au ieșit în natură sau pe clădirile înalte din marile orașe pentru a surprinde momentul. La Timișoara, apusul peste silueta urbană a oferit un fundal portocaliu intens, în timp ce pe dealurile Năsăudului privitorii au surprins coborârea Soarelui parțial umbrit peste relief.

La Satu Mare, fenomenul a fost vizibil pe un cer de un roșu aprins, suprapunându-se totodată peste perioada de maxim a curentului de meteoriți Perseide, un alt punct de atracție al nopților de august.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare de publicațiile locale și de pasionații de fotografie arată conturul spectaculos al Soarelui tăiat de secțiunea întunecată a Lunii.

Observatorii de pe dealurile din județul Bistrița-Năsăud au raportat condiții ideale de vizibilitate în primele minute ale eclipsei, când nuanțele calde ale apusului au accentuat contrastul dintre discul solar și umbra selenară.

Ce s-a întâmplat în restul țării și de ce unii români au ratat fenomenul

În timp ce vestul și nord-vestul țării s-au bucurat de condiții bune de observare, în alte regiuni istorice ale României spectacolul a fost compromis. În regiunea Moldovei, precum și în zone din estul țării, plafonul de nori adunați spre seară a blocat complet vizibilitatea către linia orizontului exact în minutele de maxim ale eclipsei.

De asemenea, din cauza faptului că eclipsa a avut loc foarte aproape de ora apusului, în regiunile sudice și estice Soarele a apus înainte ca acoperirea parțială să poată fi observată la aceeași intensitate ca în vest.

Cu toate acestea, imaginile surprinse de fotografi în regiunile favorizate rămân mărturia unui moment astronomic deosebit, care a încheiat spectaculos o zi de mijloc de august.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE