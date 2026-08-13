Valoarea este astăzi semnificativ sub media multianuală pentru luna august, de 3.900 m3/s.

„În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere uşoară”, a precizat INHGA în raportul său zilnic.

Specialiştii estimează că până vineri dimineaţă, la ora 07:00, debitul Dunării la Baziaş va creşte uşor, ajungând la 1.400 m3/s.

Totodată, în aval de Porţile de Fier, debitele vor rămâne relativ staţionare între Gruia şi Turnu Măgurele, iar pe sectorul Zimnicea – Tulcea se preconizează o scădere uşoară a acestora, conform aceleiaşi surse.

Pe fondul nivelului scăzut al apei Dunării, autorităţile au demarat joi dimineaţă procedurile de oprire a reactorului 2 de la Centrala nucleară de la Cernavodă.

Centrala, care a livrat în ultimele zile 680 de megawaţi în Sistemul Energetic Naţional, va fi oprită complet începând cu orele prânzului.

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