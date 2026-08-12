Bilanțul celor 100 de zile: Un președinte-arbitru într-o criză prelungită

Marcat de absența unui Guvern cu drepturi depline, mandatul lui Nicușor Dan din ultimele 100 de zile s-a desfășurat la granița dintre arbitru politic și administrator de criză.

În timp ce criticii îi reproșează ritmul lent al negocierilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru, susținătorii arată că președintele a folosit instrumentele constituționale pentru a stopa legi controversate și pentru a menține stabil parcursul euro-atlantic al României.

Ce au însemnat 100 de zile fără Guvern plin pentru PNRR, inflație și cursul leu-euro

La exact 100 de zile de la picarea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, factura blocajului politic începe să se vadă clar în cifrele macroeconomice.

România a traversat această perioadă sub administrarea unui guvern interimar, cu atribuții limitate, timp în care deciziile privind marile reforme au fost blocate. Lipsa unei majorități parlamentare stabile și a unui executiv cu drepturi depline s-a reflectat direct în absorbția fondurilor europene, în presiunea pe leul românesc și în evoluția inflației.

1. PNRR: Cererea de plată numărul 4, blocată în sertare

Cel mai grav impact al celor 100 de zile de vacanță guvernamentală se resimte în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR):

  • Jaloane neasumate: Un guvern interimar nu poate emite ordonanțe de urgență și nici nu poate angaja răspunderi pe proiecte de lege majore. Reformele cheie asumate prin PNRR – precum reforma pensiilor speciale, reforma guvernanței companiilor de stat și pachetul de măsuri fiscale – au rămas în stadiu de proiect.
  • Miliarde de euro în așteptare: Din cauza neîndeplinirii jaloanelor critice, transmiterea și procesarea cererilor de plată de la Bruxelles s-au sistat practic pe durata verii. România riscă astfel decalarea plăților pentru tranșele din a doua jumătate a anului 2026, presiunea mutându-se pe bugetul de stat, care a trebuit să prefinanțeze din resurse proprii unele șantiere de infrastructură.

2. Inflația și dobânzile: Scăderea prețurilor a încetinit

Pe fondul incertitudinii politice și al absenței unui plan clar de consolidare fiscală pentru a doua jumătate a anului 2026, lupta cu inflația a înregistrat un pas în spate:

  • Efectul pe prețuri: Inflația BNR s-a menținut peste pragul de 6,5–7%, împinsă de anticipațiile inflaționiste ridicate și de presiunile pe costurile de refinanțare ale statului.
  • Decizia BNR: În ședințele de politică monetară desfășurate pe parcursul verii, Banca Națională a României a fost nevoită să mențină dobânda cheie la nivelul de 6,50% pe an, evitând relaxarea monetară tocmai pentru a proteja leul și a nu scăpa sub control așteptările privind inflația.
  • Costul împrumuturilor: Ministerul Finanțelor s-a împrumutat la randamente mai ridicate pe piața internă și externă, prima de risc de țară crescând pe perioada crizei politice.

3. Cursul EUR/RON: Volatilitate și un nou maxim istoric

Piața valutară a reacționat prompt la instabilitatea de la București:

  • Șocul din mai: Imediat după căderea Guvernului Bolojan pe 5 mai 2026, cursul oficial comunicat de BNR a urcat rapid la un maxim istoric, depășind pragul de 5,26 lei pentru un euro.
  • Intervenția BNR: Cursul s-a stabilizat ulterior în intervalul 5,21 – 5,24 lei/euro numai datorită intervențiilor discrete ale băncii centrale și a nivelului ridicat al rezervelor valutare. Totuși, analiștii bancari și-au revizuit în sus prognozele pentru finalul anului 2026, indicând o depreciere graduală sustenabilă spre 5,25–5,28 lei/euro dacă nu se instalează rapid un nou executiv.

Indicatorii macroeconomici la 100 de zile de criză (Mai – August 2026)

Indicator MacroeconomicÎnainte de moțiune (Apr 2026)La 100 de zile (12 Aug 2026)Tendință & Impact
Curs BNR (EUR/RON)~5,18 RON~5,24 RONDepreciere (Presiune pe importuri și rate)
Rata Inflației (Anuală)~6,8%~7,0%Stagnare/Ușoară creștere
Dobânda Cheie BNR6,50%6,50%Blocată (Creditare scumpă pentru populație)
Cereri de plată PNRRÎn evaluare / PregătireAmânate / Blocaj pe jaloaneRisc major de pierdere de fonduri

Ce urmează după 13 august?

Instalarea unui nou Guvern cu o majoritate clară în Parlament nu mai este doar un calcul politic, ci o urgență economică primordială.

Fără o rectificare bugetară rapidă și fără reluarea dialogului formal cu Comisia Europeană pentru PNRR, economia României riscă să intre în ultimul trimestru din 2026 sub presiunea deficitului bugetar și a costurilor tot mai mari de finanțare.

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