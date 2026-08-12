Mr. Colby este ceva mai mult decât subordonatul lui mr. Hegseth, cel foarte preocupat de nivelul de testosteron al militarilor americani și de punerea bruscă pe liber a generalilor importanți. Este cel care îi convinge-(le)impune europenilor că trebuie să-și ia în brațe apărarea continentului și că NATO nu este o afacere exclusiv americană. Adică este promotorul unui fel de revoluție.

Dinspre partea română, am aflat de deplasare de pe X-ul dlui Lazurcă. Pe rețeaua lui Elon, consilierul prezidențial se prezintă și ca soț al Mirelei, și ca socru fericit, pe lângă atribuțiile oficiale.

La dus, i-a menționat pe piloții români curajoși, „care zboară avioane F-16 de fabricație americană” și care izbândiseră deja în celebra serie de trei. A fost menționat și tovarășul de călătorie: însuși șeful SMAp, generalul Gheorghiță. La întors, dl Lazurcă s-a declarat „mândru” că a fost unde a fost.

„Am recunoscut abordarea proactivă a României în ceea ce privește transferul responsabilității. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacitate de luptă reală în cadrul NATO 3.0”, s-a exprimat subsecretarul Colbridge, tot pe X. Lapidar, lapidar, dar expresiv.

El ne-a mai menționat într-o serie cu Germania, Marea Britanie, Italia, în categoria întâlniri productive, conversații practice și concrete.

În spirit proactiv, binecuvântat de peste Ocean, dl Lazurcă este acum „oprit” la Ankara. Turcia joacă o mare carte în apărare și securitate zilele astea, oricum fără ei nu ne putem da mai zmei în Marea Neagră decât suntem.

Interesant ar fi fost să aflăm și cum era cu transformarea cheltuielilor pentru apărare în capacitate de luptă reală, în varianta românească. Poate Ebridge Colby a întrebat cum e cu ciudățeniile din SAFE, de exemplu. Poate s-a uitat curios la șeful SMAp, fiind informat că are ceva dezagremente cu parchetul anticorupție. Și ar urma un șir de poate, la care informarea dinspre sursele oficiale, atât de ventilată altfel, este tăcerea. Cât despre șeful SMAp, a fost marele mut. A comunicat nimic despre vizita în State.

Cât despre a fi proactivi în exterior, cum am lăsat impresia dlui Colby, asta e dincolo de umblatul pe cărările bine pavate cu contracte bănoase de tehnologie militară. Ar fi șansa noastră de a mai echilibra imaginea unei țări conduse prin interimate expirate și păsuite cu grimase de junk-ul oficial.

Doar că trebuie să ai și cu cine juca șansa asta. În rest, „pace prin putere!”.