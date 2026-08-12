De unde a început să se vadă eclipsa de Soare din 12 august

Conform agenției spațiale ruse Roscosmos, eclipsa totală de Soare a debutat miercuri, în jurul orei 17:00 GMT, într-o zonă izolată a Rusiei continentale, situată la granițele Arcticii, potrivit AFP.

După ce a debutat în nordul extrem al Rusiei, eclipsa solară totală a cufundat vestul Islandei într-un întuneric complet timp de mai bine de două minute la Látrabjarg și doar un minut la Reykjavik, atrăgând zeci de mii de turiști și peste 30 de nave de croazieră, chiar dacă plafonul dens de nori și ploaia le-au obstaculat vederea Soarelui.

Fenomenul astronomic extrem de rar, primul vizibil din capitală după anul 1433, a stârnit un entuziasm imens în rândul comunității și al pasionaților de astronomie, provocând totodată o cerere uriașă de cazare care a dublat prețurile camerelor de hotel din Reykjavik, depășind în medie 1.000 de dolari pe noapte.

În Spania, faza parțială a început puțin după ora 17:30 GMT în localități din nordul și centrul țării, precum Burgos, Tarragona și Colmenar Viejo, unde sute de pasionați s-au adunat pentru a urmări spectacolul.

Luna a mascat complet Soarele, oferind un spectacol impresionant dar fugativ vizibil pe o bandă ce s-a întins din Galiția până pe coasta mediteraneană și în Baleare. În localități precum Lodoso (lângă Burgos), Tarragona sau Colmenar Viejo (lângă Madrid), sute de oameni s-au adunat pentru a urmări cu entuziasm fenomenul, care s-a manifestat în faza sa totală timp de mai puțin de două minute.

Eclipsa solară din Spania Luna trece în fața Soarelui în timpul unei eclipse solare totale, fenomen observat din Berlanga de Duero, în centrul Spaniei, miercuri, 12 august 2026.
Eclipsa de soare în Berlanga de Duero, în centrul Spaniei, Foto: Profimedia

Unde se va vedea cel mai bine eclipsa totală și traseul ei

Traseul eclipsei totale are o lățime de până la 294 de kilometri și traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. Punctul de maxim al eclipsei, unde totalitatea va fi de 2 minute și 18 secunde, va fi atins în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda.

Cele mai spectaculoase imagini sunt așteptate în Ibiza și Palma de Mallorca, unde eclipsa va coincide cu apusul Soarelui, oferind efecte vizuale inedite.

Imagine de ansamblu cu oameni care urmăresc eclipsa solară la Madrid. Așteptări mari la Madrid pentru a vedea eclipsa solară, Spania – 12 august 2026
Lume multă la Madrid pentru a vedea eclipsa solară, Foto: Profimedia

Cum se vede eclipsa din România

În România, eclipsa a început să fie vizibilă parțial în vestul și nord-vestul țării, începând cu ora 20:20, aproape de apus. Observatorii au nevoie de un orizont vestic liber de obstacole. Cea mai mare acoperire va fi la Oradea, de aproximativ 33%, urmată de Satu Mare (32%), Arad (31%) și Timișoara (28%). La Cluj-Napoca acoperirea va fi de 20%, în timp ce Bucureștiul și estul țării sunt în afara zonei de vizibilitate.

WhatsApp Image 2026-08-12 at 21.00.06 (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Oamenii din Satu Mare s-au adunat să observe eclipsa, Foto: cititori Libertatea

Ghid de siguranță: capcana ochelarilor de soare și metode sigure

Medicii oftalmologi avertizează că privirea directă către Soare poate provoca leziuni ireversibile la nivelul retinei. Deoarece retina nu are receptori de durere, arsurile solare oculare se produc fără ca persoana să simtă disconfort pe moment, iar efectele devin vizibile după câteva ore.

Ochelarii de soare obișnuiți sunt o capcană, deoarece nu blochează radiațiile infraroșii și ultraviolete periculoase. Pentru o observare sigură este obligatorie folosirea ochelarilor speciali de eclipsă certificați ISO 12312-2. De asemenea, metodele improvizate, precum radiografiile vechi, CD-urile sau geamurile afumate, sunt extrem de periculoase.

Clădirile Parlamentului din Londra surprinse în timpul eclipsei solare din 12 august 2026, când Luna a acoperit peste 90% din Soare, un spectacol rar ce a transformat scurt timp ziua în noapte peste parti din Europa.
Clădirile Parlamentului din Londra surprinse în timpul eclipsei solare, Foto: AFP

Cum urmărești eclipsa indirect și cum fotografiezi cu telefonul

Dacă nu ai ochelari speciali, poți folosi metode indirecte, cum ar fi proiecția printr-un orificiu mic („camera obscura”), realizat într-un carton alb, folosind un al doilea carton ca ecran. De asemenea, poți folosi o strecurătoare de bucătărie sau umbra frunzelor unui copac pe asfalt.

Pentru a fotografia fenomenul cu telefonul, protejează senzorul camerei plasând un filtru solar sau o lentilă de ochelari speciali peste obiectiv. Dezactivează blițul, blochează focalizarea și redu manual expunerea glisând degetul în jos pe ecran. Utilizarea unui trepied mic va elimina tremurul mâinii, iar pentru a păstra calitatea imaginii, evită zoom-ul digital maxim și decupează cadrul ulterior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
GSP.RO
Lovitura verii în televiziune! Cătălin Măruță ia locul vedetei de la Antena 1
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România”
Adevarul.ro
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România”
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
Noul Cod al construcțiilor simplifică lucrurile. Casele de până la 150 mp din rural merg pe notificare
Financiarul.ro
Noul Cod al construcțiilor simplifică lucrurile. Casele de până la 150 mp din rural merg pe notificare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
Mediafax.ro
Sondaj BOMBĂ în Marea Britanie! Românii, printre naționalitățile pe care britanicii le vor cel mai puțin
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Redactia.ro
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
Fanatik.ro
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online