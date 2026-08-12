De unde a început să se vadă eclipsa de Soare din 12 august

Conform agenției spațiale ruse Roscosmos, eclipsa totală de Soare a debutat miercuri, în jurul orei 17:00 GMT, într-o zonă izolată a Rusiei continentale, situată la granițele Arcticii, potrivit AFP.

După ce a debutat în nordul extrem al Rusiei, eclipsa solară totală a cufundat vestul Islandei într-un întuneric complet timp de mai bine de două minute la Látrabjarg și doar un minut la Reykjavik, atrăgând zeci de mii de turiști și peste 30 de nave de croazieră, chiar dacă plafonul dens de nori și ploaia le-au obstaculat vederea Soarelui.

Fenomenul astronomic extrem de rar, primul vizibil din capitală după anul 1433, a stârnit un entuziasm imens în rândul comunității și al pasionaților de astronomie, provocând totodată o cerere uriașă de cazare care a dublat prețurile camerelor de hotel din Reykjavik, depășind în medie 1.000 de dolari pe noapte.

În Spania, faza parțială a început puțin după ora 17:30 GMT în localități din nordul și centrul țării, precum Burgos, Tarragona și Colmenar Viejo, unde sute de pasionați s-au adunat pentru a urmări spectacolul.

Luna a mascat complet Soarele, oferind un spectacol impresionant dar fugativ vizibil pe o bandă ce s-a întins din Galiția până pe coasta mediteraneană și în Baleare. În localități precum Lodoso (lângă Burgos), Tarragona sau Colmenar Viejo (lângă Madrid), sute de oameni s-au adunat pentru a urmări cu entuziasm fenomenul, care s-a manifestat în faza sa totală timp de mai puțin de două minute.

Eclipsa de soare în Berlanga de Duero, în centrul Spaniei, Foto: Profimedia

Unde se va vedea cel mai bine eclipsa totală și traseul ei

Traseul eclipsei totale are o lățime de până la 294 de kilometri și traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. Punctul de maxim al eclipsei, unde totalitatea va fi de 2 minute și 18 secunde, va fi atins în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda.

Cele mai spectaculoase imagini sunt așteptate în Ibiza și Palma de Mallorca, unde eclipsa va coincide cu apusul Soarelui, oferind efecte vizuale inedite.

Lume multă la Madrid pentru a vedea eclipsa solară, Foto: Profimedia

Cum se vede eclipsa din România

În România, eclipsa a început să fie vizibilă parțial în vestul și nord-vestul țării, începând cu ora 20:20, aproape de apus. Observatorii au nevoie de un orizont vestic liber de obstacole. Cea mai mare acoperire va fi la Oradea, de aproximativ 33%, urmată de Satu Mare (32%), Arad (31%) și Timișoara (28%). La Cluj-Napoca acoperirea va fi de 20%, în timp ce Bucureștiul și estul țării sunt în afara zonei de vizibilitate.

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Oamenii din Satu Mare s-au adunat să observe eclipsa, Foto: cititori Libertatea

Ghid de siguranță: capcana ochelarilor de soare și metode sigure

Medicii oftalmologi avertizează că privirea directă către Soare poate provoca leziuni ireversibile la nivelul retinei. Deoarece retina nu are receptori de durere, arsurile solare oculare se produc fără ca persoana să simtă disconfort pe moment, iar efectele devin vizibile după câteva ore.

Ochelarii de soare obișnuiți sunt o capcană, deoarece nu blochează radiațiile infraroșii și ultraviolete periculoase. Pentru o observare sigură este obligatorie folosirea ochelarilor speciali de eclipsă certificați ISO 12312-2. De asemenea, metodele improvizate, precum radiografiile vechi, CD-urile sau geamurile afumate, sunt extrem de periculoase.

Clădirile Parlamentului din Londra surprinse în timpul eclipsei solare, Foto: AFP

Cum urmărești eclipsa indirect și cum fotografiezi cu telefonul

Dacă nu ai ochelari speciali, poți folosi metode indirecte, cum ar fi proiecția printr-un orificiu mic („camera obscura”), realizat într-un carton alb, folosind un al doilea carton ca ecran. De asemenea, poți folosi o strecurătoare de bucătărie sau umbra frunzelor unui copac pe asfalt.

Pentru a fotografia fenomenul cu telefonul, protejează senzorul camerei plasând un filtru solar sau o lentilă de ochelari speciali peste obiectiv. Dezactivează blițul, blochează focalizarea și redu manual expunerea glisând degetul în jos pe ecran. Utilizarea unui trepied mic va elimina tremurul mâinii, iar pentru a păstra calitatea imaginii, evită zoom-ul digital maxim și decupează cadrul ulterior.

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