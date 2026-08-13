Unul dintre cei mei de încredere oameni ai lui Donald Trump

Liderul american a descris-o pe Leavitt drept unul dintre cei mai de încredere consilieri ai săi și a precizat că decizia ei de a se dedica familiei este una pe care o înțelege și o respectă în totalitate. Deși părăsește pupitrul oficial de presă, ea va continua să colaboreze cu administrația în calitate de consilier extern de nivel înalt.

La doar 28 de ani, Karoline Leavitt a devenit cea mai tânără persoană care a ocupat vreodată această poziție cheie în administrația americană. Schimbarea vine la scurt timp după ce aceasta devenise mamă pentru a doua oară în luna mai, aducând pe lume o fetiță, și revenise la muncă din concediul de maternitate în cursul lunii trecute.

Într-o postare publicată pe rețeaua X, Leavitt a explicat că munca la Casa Albă a fost „provocarea vieții sale”, însă cerințele extreme ale postului s-au dovedit incompatibile cu rolul de mamă a doi copii mici. Ea a mărturisit că, de la revenirea în biroul de presă, a simțit că nu le poate oferi celor mici atenția și timpul pe care aceștia le merită.

Traseul profesional al lui Karoline Leavitt alături de Donald Trump este unul de lungă durată, ea lucrând ca asistent de presă și redactor de discursuri încă din primul mandat al acestuia. Ulterior, a fost directoare de comunicare pentru congresmena republicană Elise Stefanik, a candidat pentru un loc în Congres și a activat ca purtător de cuvânt în campania electorală din 2024.

Karoline Leavitt a lăsat influenceri MAGA în Air Force One

Karoline Leavitt s-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari apărători ai lui Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui american. Foto: Getty Images.

Mandatul său la pupitrul Casei Albe a fost marcat de numeroase momente tensionate cu jurnaliștii, pe care i-a acuzat în repetate rânduri de lipsă de obiectivitate, dar și de aprecierea susținătorilor republicani pentru modul în care l-a apărat în repetate rânduri pe Donald Trump, arătându-se una dintre cei mai mari susținători ai săi.

Echipa condusă de Leavitt a preluat controlul direct asupra sistemului de acreditări și acces la evenimentele oficiale, sistem administrat în mod tradițional de asociația independentă a corespondenților de la Casa Albă. Aceasta a decis personal cine participă la conferințe și cine urcă la bordul aeronavei Air Force One, deschizând ușile pentru servicii de streaming, realizatori de podcasturi, influenceri MAGA și gazde de la posturi de radio conservatoare.

Măsurile au stârnit critici dure din partea presei tradiționale, care a acuzat administrația că încearcă să introducă propagandiști indulgenți cu Donald Trump. În schimb, susținătorii președintelui au salutat diluarea influenței pe care o considerau o monopolizare a presei elitiste de stânga.

Unul dintre cele mai mari scandaluri a izbucnit atunci când Leavitt, la indicația directă a lui Donald Trump, a interzis accesul agenției Associated Press la anumite evenimente și l-a exclus pe reporterul acesteia din avionul prezidențial. Măsura a fost luată după ce agenția internațională a refuzat să își modifice ghidul stilistic pentru a reflecta ordinul executiv prin care Trump a redenumit Golful Mexic în „Golful Americii”.

Briefingurile susținute de Karoline Leavitt erau deschise adesea prin monologuri în care erau elogiate realizările președintelui, într-un stil similar emisiunilor conservatoare de televiziune. În prezent, administrația americană nu a stabilit cine va prelua funcția rămasă vacantă la finalul acestei luni.

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