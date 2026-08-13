Ungaria construiește de urgență un prag pe Dunăre

Valurile de căldură din această vară au dus la scăderea nivelului Dunării la valori record. Din cauza nivelului redus al apei, centrala nucleară de la Paks nu a mai putut prelua suficientă apă pentru sistemul de răcire, iar guvernul a redus treptat puterea mai multor reactoare.

La începutul lunii august, la centrala nucleară de la Paks funcționa doar reactorul numărul 2, inițial cu o putere limitată la 10%. Începând de luni, nivelul Dunării a crescut temporar, ceea ce a permis majorarea treptată a puterii reactorului.

În prezent, acesta funcționează la capacitatea maximă, de 479 MW.

Prognozele pentru următoarele zile nu indică însă o creștere suplimentară a nivelului Dunării. Din acest motiv, autoritățile au decis să implementeze soluții suplimentare pentru a asigura posibilitatea răcirii celei mai mari centrale electrice din Ungaria.

Premierul Peter Magyar a anunțat că, pe lângă construirea digului, în Dunăre vor fi amplasate două barje, fiecare cu o lungime de 80 de metri. „Dacă va fi necesar, acestea vor putea fi scufundate pentru a crește temporar nivelul apei cu 20 de centimetri”, a transmis Magyar.

Prima barjă urma să ajungă în zonă miercuri seară, iar cea de-a doua joi. Soluția temporară ar trebui să împiedice oprirea completă a centralei până la finalizarea construcției pragului de fund.

„Nivelul scăzut al apei în Dunăre, care se menține, provoacă pierderi uriașe pentru bugetul și economia Ungariei. De aceea, a trebuit să găsim o soluție care poate fi implementată imediat”, a explicat premierul.

Digul ar urma să ridice nivelul apei cu până la un metru

Lucrările la dig urmează să înceapă joi și să dureze câteva săptămâni.

Construcția este proiectată astfel încât, în zona râului unde se află canalele de captare a apei pentru răcirea centralei, nivelul apei să nu scadă sub 90 de centimetri față de cota zero a mirei hidrometrice.

Acest lucru ar permite centralei să funcționeze la putere maximă.

„Digul va permite ridicarea nivelului râului cu până la un metru, fără să creeze în același timp un pericol în perioadele de creștere a debitelor”, a explicat Magyar.

Premierul ungar a subliniat însă că actuala creștere a nivelului Dunării este doar temporară. Potrivit prognozelor, în următoarele patru-cinci zile, nivelul apei ar putea scădea din nou până la aproximativ 136-137 de centimetri sub cota zero a mirei hidrometrice.

În următoarele zile și săptămâni nu sunt prognozate precipitații importante în bazinul hidrografic al Dunării, astfel că problema nivelului scăzut al fluviului ar putea persista timp de mai multe luni, potrivit autorităților ungare.

Centrala nucleară de la Paks are patru reactoare, cu o putere totală de aproximativ 2.000 MW. În condiții normale, aceasta furnizează aproape jumătate din energia electrică produsă în Ungaria.

Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi

În România, patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre, pentru a forma două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

De asemenea, luni, 3 august, militarii au detonat stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Joi dimineață, 13 august, Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 de la Cernavodă, după ce, la sfârșitul lunii iulie, a fost oprită Unitatea 1. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Amintim că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august 2026 din cauza scăderii extreme a debitului Dunării.

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