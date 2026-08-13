Ungaria construiește de urgență un prag pe Dunăre

Valurile de căldură din această vară au dus la scăderea nivelului Dunării la valori record. Din cauza nivelului redus al apei, centrala nucleară de la Paks nu a mai putut prelua suficientă apă pentru sistemul de răcire, iar guvernul a redus treptat puterea mai multor reactoare.

La începutul lunii august, la centrala nucleară de la Paks funcționa doar reactorul numărul 2, inițial cu o putere limitată la 10%. Începând de luni, nivelul Dunării a crescut temporar, ceea ce a permis majorarea treptată a puterii reactorului.

În prezent, acesta funcționează la capacitatea maximă, de 479 MW.

Prognozele pentru următoarele zile nu indică însă o creștere suplimentară a nivelului Dunării. Din acest motiv, autoritățile au decis să implementeze soluții suplimentare pentru a asigura posibilitatea răcirii celei mai mari centrale electrice din Ungaria.

Două barje vor fi scufundate dacă va fi necesar

Premierul Peter Magyar a anunțat că, pe lângă construirea digului, în Dunăre vor fi amplasate două barje, fiecare cu o lungime de 80 de metri. „Dacă va fi necesar, acestea vor putea fi scufundate pentru a crește temporar nivelul apei cu 20 de centimetri”, a transmis Magyar.

Prima barjă urma să ajungă în zonă miercuri seară, iar cea de-a doua joi. Soluția temporară ar trebui să împiedice oprirea completă a centralei până la finalizarea construcției pragului de fund.

„Nivelul scăzut al apei în Dunăre, care se menține, provoacă pierderi uriașe pentru bugetul și economia Ungariei. De aceea, a trebuit să găsim o soluție care poate fi implementată imediat”, a explicat premierul.

Digul ar urma să ridice nivelul apei cu până la un metru

Lucrările la dig urmează să înceapă joi și să dureze câteva săptămâni.

Construcția este proiectată astfel încât, în zona râului unde se află canalele de captare a apei pentru răcirea centralei, nivelul apei să nu scadă sub 90 de centimetri față de cota zero a mirei hidrometrice.

Acest lucru ar permite centralei să funcționeze la putere maximă.

„Digul va permite ridicarea nivelului râului cu până la un metru, fără să creeze în același timp un pericol în perioadele de creștere a debitelor”, a explicat Magyar.

Premierul ungar a subliniat însă că actuala creștere a nivelului Dunării este doar temporară. Potrivit prognozelor, în următoarele patru-cinci zile, nivelul apei ar putea scădea din nou până la aproximativ 136-137 de centimetri sub cota zero a mirei hidrometrice.

În următoarele zile și săptămâni nu sunt prognozate precipitații importante în bazinul hidrografic al Dunării, astfel că problema nivelului scăzut al fluviului ar putea persista timp de mai multe luni, potrivit autorităților ungare.

Centrala nucleară de la Paks are patru reactoare, cu o putere totală de aproximativ 2.000 MW. În condiții normale, aceasta furnizează aproape jumătate din energia electrică produsă în Ungaria.

Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi

În România, patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre, pentru a forma două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debit către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

De asemenea, luni, 3 august, militarii au detonat stânca Pârjoaia pentru a se putea devia debitul Dunării pe braţul Dunării Vechi, ca să se alimenteze Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Joi dimineață, 13 august, Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 de la Cernavodă, după ce, la sfârșitul lunii iulie, a fost oprită Unitatea 1. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Amintim că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august 2026 din cauza scăderii extreme a debitului Dunării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Unica.ro
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
GSP.RO
Lionel Messi, mesaj sfâșietor după decesul tatălui său: „De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună?”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Ce se întâmplă, de fapt, cu stadionul Dinamo! Ei vor decide soarta arenei – lucrările sunt blocate până atunci
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu stadionul Dinamo! Ei vor decide soarta arenei – lucrările sunt blocate până atunci
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Financiarul.ro
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Mediafax.ro
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cine este Taisia, tanara care il sustine pe David Popovici oriunde merge. Sunt impreuna de ani buni, dar nu impartasesc aceeasi pasiune
Redactia.ro
Cine este Taisia, tanara care il sustine pe David Popovici oriunde merge. Sunt impreuna de ani buni, dar nu impartasesc aceeasi pasiune
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii
KanalD.ro
Maryus „Lele” Mihăescu, omul de afaceri care s-a stins la 50 de ani, va fi condus joi pe ultimul drum. Bărbatul avea doi copii

Politic

Parteneri
Jucătorul numit ”vagabond” de Gigi Becali a prins jackpotul: 400.000 de dolari într-un an, la echipa campioană!
Fanatik.ro
Jucătorul numit ”vagabond” de Gigi Becali a prins jackpotul: 400.000 de dolari într-un an, la echipa campioană!
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online