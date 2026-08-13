Un incident alarmant în Ujgorod, nord-vestul Ucrainei, a atras atenția asupra pericolelor asociate cu utilizarea țigărilor electronice de către copii.

Amețeli severe pentru Sașko

Un băiat de doar 7 ani, pe nume Sașko, a fost internat la spital după ce a inhalat vapori dintr-un dispozitiv pe care l-a găsit pe stradă.

Copilul a recunoscut că a folosit dispozitivul, ceea ce a permis medicilor să intervină rapid și să-i salveze viața.

Sașko a fost transportat de urgență la spital, prezentând amețeli severe și o stare generală de rău.

„La spitalul nostru pediatric a fost adus un copil de 7 ani cu simptome de amețeală pronunțată și deteriorarea stării generale. După ce am colectat istoricul medical, am aflat, șocați, că băiatul a utilizat o țigară electronică găsită pe stradă”, a declarat Taissa Șubert, director medical la Spitalul Pediatric Municipal din Ujgorod.

Copilul a petrecut o zi sub supravegherea medicilor, iar starea sa s-a stabilizat suficient pentru a fi externat.

Situația ar fi putut fi mult mai gravă dacă nu ar fi fost intervenția rapidă. Dacă părinții ar fi întârziat, consecințele ar fi putut fi catastrofale.

Riscurile țigărilor electronice pentru copii

Medicii avertizează că simptomele precum amețelile și slăbiciunea sunt doar începutul. Expunerea la nicotină și alte substanțe chimice poate afecta grav sistemele nervos, respirator și cardiovascular, mai ales în cazul unei doze mari.

„Nicotina și compușii chimici pot provoca pierderea conștienței, tahicardie, greață, vărsături și dificultăți respiratorii” a adăugat Șubert.

Cum a ajuns țigara la băiețel

Potrivit poliției, dispozitivul a fost găsit întâmplător pe stradă, o situație care ridică întrebări serioase despre gestionarea deșeurilor acestor produse.

„Băiatul a găsit țigara electronică pe stradă, dar nu știm cine a pierdut-o sau a lăsat-o acolo”, a declarat Hanna Dan, purtătoarea de cuvânt a poliției din regiunea Transcarpatia.

Mama băiatului nu a oferit explicații clare despre supravegherea copilului, iar autoritățile au decis să aplice sancțiuni pentru neglijența în îndeplinirea obligațiilor parentale.

Mitul „vaporilor inofensivi” și piața ilegală

Această situație evidențiază riscurile percepției greșite că țigările electronice sunt inofensive. Deși legislația ucraineană a interzis comercializarea lichidelor cu arome, piața neagră continuă să prospere prin metode precum vânzarea ingredientelor pentru amestecuri DIY.

„Organismul copiilor este mult mai sensibil la efectele nicotinei, iar utilizarea acestor dispozitive poate duce rapid la dependență”, a avertizat Șubert.

Deși sancțiunile au redus vânzările către minori în magazine, accesul prin internet și rețelele sociale rămâne o problemă majoră.

„Comportamentul copiilor este modelat în familie. Este vital ca părinții să fie conștienți de aceste riscuri”, a concluzionat Hanna Dan.

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