Despre piersici și beneficiile lor

Piersicile se numără cu siuranță printre cele mai îndrăgite fructe în timpul verii, sunt dulci, parfumate și au o mulțime de beneficia pentru sănătate.

Deși sunt alcătuite în proporție de aproape 90% din apă, piersicile oferă organismului o combinație de vitamine, minerale, fibre și compuși vegetali cu rol antioxidant. Sunt ușor de inclus într-o alimentație variată, pot fi consumate ca atare, în salate, deserturi sau preparate gătite și reprezintă o alegere potrivită pentru majoritatea persoanelor, indiferent de vârstă.

Fibre

O piersică de mărime medie are aproximativ 60 de calorii, ceea ce o face un fruct cu o densitate calorică redusă. În schimb, conține o cantitate importantă de apă și aproximativ 2 grame de fibre alimentare, contribuind la senzația de sațietate și la buna funcționare a sistemului digestiv.

Vitamine

Din punct de vedere al vitaminelor, piersicile reprezintă o sursă bună de vitamina C, un nutrient esențial pentru funcționarea normală a sistemului imunitar, sinteza colagenului și protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Piersicile conțin și provitamina A, sub forma carotenoidelor, în special beta-caroten. Organismul transformă acești compuși în vitamina A în funcție de necesități. Aceasta contribuie la menținerea vederii normale, la funcționarea sistemului imunitar și la sănătatea pielii și a mucoaselor.

Minerale și compuși antioxidanți

Printre mineralele prezente în piersici se remarcă potasiul, un electrolit implicat în reglarea tensiunii arteriale, funcționarea normală a mușchilor și transmiterea impulsurilor nervoase. Deși nu se află printre cele mai bogate surse de potasiu, consumate regulat, alături de alte fructe și legume, piersicile contribuie la aportul zilnic necesar.

Un alt aspect important este conținutul de compuși bioactivi. Piersicile conțin polifenoli, flavonoide și acizi fenolici, substanțe naturale care au proprietăți antioxidante. Cercetările arată că beneficiile fructelor nu sunt datorate unui singur antioxidant, ci acțiunii combinate a tuturor compușilor bioactivi pe care îi conțin.

Coaja piersicii este deosebit de valoroasă din punct de vedere nutritiv. O parte importantă din fibre și din compușii fenolici se găsesc în stratul exterior al fructului, motiv pentru care, atunci când este posibil, piersicile bine spălate pot fi consumate cu tot cu coajă.

Benefiiciile piersicilor congelate

Un avantaj important al piersicilor este faptul că pot fi congelate, iar prin această metodă de conservare își păstrează o mare parte din valoarea nutritivă. Există încă ideea că fructele congelate și-ar pierde vitaminele, însă studiile arată contrariul.

Procesul de congelare încetinește aproape complet reacțiile care duc la degradarea nutrienților, iar dacă fructele sunt congelate la scurt timp după recoltare, multe dintre vitamine, mineralele și antioxidanții lor se păstrează în mare măsură.

Vitamina C este ceva mai sensibilă decât ceilalți nutrienți. O parte din aceasta se poate pierde în timpul pregătirii fructelor pentru congelare și pe parcursul depozitării îndelungate.

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Cum să congelezi piersicile în mod corect – trucuri pentru a-și păstra consistența

Cum să congelezi piersicile în mod corect ( Foto Shutterstock)

Congelarea este una dintre cele mai bune metode prin care te poți bucura de gustul piersicilor și după ce sezonul lor trece. Dacă sunt pregătite și depozitate corect, piersicile congelate își păstrează cea mai mare parte din aromă, culoare și valoarea nutritivă.

Totuși, multe persoane observă că după decongelare fructele devin prea moi sau apoase. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, și din cauza modului în care fructele au fost pregătite înainte de a ajunge în congelator.

Dacă te întrebi cum se congelează piersicile astfel încât să își păstreze cât mai bine consistența, ei bine, alegerea fructelor potrivite și respectarea câtorva pași importanți pot să facă diferența.

Alege piersici bine coapte, dar ferme

Primul pas pentru congelarea piersicilor începe încă din momentul cumpărării sau recoltării. Cele mai potrivite sunt fructele coapte, parfumate și dulci, dar care încă au pulpa fermă. Piersicile foarte moi își vor pierde și mai mult consistența după decongelare.

Evită fructele lovite, cu zone deja moi sau cu semne de alterare. Orice deteriorare a pulpei înainte de congelare va deveni și mai evidentă după dezghețare.

Spală și usucă foarte bine fructele

Înainte de congelare, piersicile trebuie spălate sub jet de apă rece pentru a îndepărta impuritățile de pe coajă. Nu sunt recomandate produse destinate spălării fructelor.

La fel de important este ca fructele să fie bine uscate. Dacă rămâne apă pe suprafața lor, aceasta va forma cristale mari de gheață, iar piersicile se pot lipi între ele și își pot modifica textura.

Este necesar să cureți coaja?

Coaja poate rămâne pe fructe dacă acestea vor fi folosite ulterior în smoothie-uri, prăjituri sau alte preparate. Totuși, dacă preferi piersici fără coajă, aceasta poate fi îndepărtată foarte ușor.

Scufundă fructele timp de 20-30 secunde în apă clocotită, apoi mută-le imediat într-un vas cu apă foarte rece sau cu gheață. Diferența de temperatură face ca pielița să se desprindă aproape fără efort.

Taie piersicile înainte de congelare

Una dintre cele mai bune metode de congelare a piersicilor este să le tai în jumătăți sau felii și să îndepărtezi sâmburele înainte de depozitare.

Feliile se congelează mai repede decât fructele întregi, iar acest lucru este important deoarece viteza de congelare influențează consistența finală. În timpul congelării, apa din interiorul fructelor formează cristale de gheață. Dacă procesul este lent, după decongelare, apa se scurge din pulpă, iar piersicile devin moi și apoase.

Congelează feliile de piersici separat

Un truc simplu, dar foarte eficient, este congelarea individuală a feliilor.

Așază bucățile de piersică într-un singur strat pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, fără să se atingă între ele. Introdu tava în congelator timp de câteva ore, iar după ce fructele au înghețat complet, mută-le în pungi speciale pentru congelare sau în recipiente etanșe.

În acest fel, piersicile nu se vor lipi între ele și vei putea scoate exact cantitatea de care ai nevoie.

Elimină cât mai mult aer din pungă

Un detaliu care influențează atât gustul, cât și consistența este contactul fructelor cu aerul. Dacă în pungă rămâne mult aer, suprafața fructelor se poate deshidrata. Acest lucru afectează textura și poate modifica și aroma în timpul depozitării.

Înainte de închidere, încearcă să elimini cât mai mult aer din pungă sau folosește recipiente care se închid ermetic.

Cum previi înnegrirea piersicilor?

După ce sunt tăiate, piersicile încep să oxideze în contact cu aerul. Acest proces nu afectează siguranța alimentară, însă schimbă culoarea fructelor.

Pentru a preveni oxidarea, stropește feliile cu puțin suc de lămâie. Această metodă este recomandată inclusiv de specialiștii în conservarea alimentelor și ajută la menținerea aspectului natural al fructelor pe perioada depozitării.

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Cum se decongelează corect piersicile?

Felul în care sunt dezghețate influențează aproape la fel de mult consistența precum congelarea.

Cea mai bună metodă este decongelarea lentă, în frigider, timp de câteva ore sau peste noapte. Astfel, fructele pierd mai puțin lichid și își păstrează o textură mai bună.

Dacă sunt folosite pentru smoothie-uri, înghețată, gemuri sau prăjituri, piersicile pot fi utilizate chiar și direct din congelator.

Cât timp rezistă piersicile la congelator?

Dacă sunt păstrate constant la o temperatură de aproximativ -18 grade Celsius, piersicile își mențin cea mai bună calitate timp de 8-12 luni.

După această perioadă rămân, de regulă, sigure pentru consum, însă aroma, culoarea și consistența încep să se modifice treptat. Din acest motiv este recomandat să notezi pe fiecare pungă data congelării și să consumi fructele în ordinea în care au fost depozitate.

Merită să congelezi piersicile?

Da, congelarea piersicilor este una dintre cele mai eficiente metode de conservare, iar atunci când este realizată corect, fructele își păstrează o mare parte din gust, culoare și nutrienți. Deși textura nu va fi identică cu cea a piersicilor proaspăt culese, diferențele pot fi reduse considerabil dacă alegi fructe ferme, le congelezi rapid și le decongelezi lent.

Astfel, vei avea piersici gustoase și aromate pe tot parcursul anului, numai bune pentru deserturi, smoothie-uri, iaurturi, prăjituri sau alte preparate în care vrei să păstrezi cât mai mult din savoarea fructelor de sezon.

Sursă foto – Shutterstock.com

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