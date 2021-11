„Acesta e un demers civilizator. Nevaccinații, de altfel mai mulți ca noi, nu sunt disidenții societății noastre și nici niște luptători pentru drepturile omului. Nu au luptat de când sunt ei pentru drepturile altcuiva și acum luptă pentru dreptul lor de a intra la mall fără vaccin – o cauză ignobilă”, afirmă Mungiu-Pippidi.

Ea face o distincție între persoanele care nu s-au vaccinat încă împotriva COVID-19. „Oamenii care nu au acces la vaccin trebuie ajutați, ceilalți, educați, iar recalcitranții, pedepsiți – nu e altă cale”, menționează profesorul.

„Sunt cu totul de partea Kaufland că trebuie să negăm categoric că acest consens laș cu lipsa de civilizație există. Eu nu sunt de acord cu cozile și fac observație oricui la Lidl sau la Mega să respecte semnele de pe jos. Dacă am face toți la fel și nu am consimți că suntem parte a unei turme care se înghesuie că numai asta știe, și nu o națiune de indivizi educați am vedea mai mult progres social în România. Că nu guvernul, de sus în jos poate aduce civilizația, ci doar o masă critică”, mai precizează Alina Mungiu-Pippidi.

În susținerea afirmațiilor sale, ea amintește un studiu nature care estimează câte persoane vor mai muri din cauza pandemiei, studiu care se bazează pe rata de vaccinare și pe alți factori de risc.

„Rata noastră este exact inversul celei europene. Producem boală, oprim valurile numai prin restricții, le relaxăm imediat și o luăm de la capăt. Ianuarie va vedea rezultatele sărbătorilor, cum septembrie și octombrie, cu cei 300-500 de morți pe zi au văzut rezultatele litoralului de astă-vară”, subliniază Alina Mungiu-Pippidi.

Editorialul integral, pe România Curată

