Mutat în vara trecută în „capitala Ardealului”, un croat a rămas uluit de primele interacțiuni cu românii: „Nu în multe țări am întâlnit așa ceva. Sunteți speciali”

Viața l-a dus pe Karlo Muhar din țara natală, din Croația, până în Turcia, Croația și Bulgaria, avân diverse perioade în care a evoluat în primele ligi din aceste țări. În iulie 2022, mijlocașul croat a semnat cu CFR Cluj și a devenit repede unul dintre oamenii importanți ai formației cu care Dan Petrescu tocmai a încheiat ultimul sezon și s-a calificat în Conference League.

Karlo e aproape mereu zâmbitor

Cluj Napoca e ca acasă

Fotbalistul de 27 de ani mai are contract încă un sezon cu formația din Gruia, iar în proximul sezon vrea să se lupte pentru câștigarea campionatului. Karlo, originar din Zagreb, a mărturisit într-un interviu acordat Libertatea că a sesizat multe similarități între Croația și Transilvania! „Am colindat multe țări, fie că am locuit și muncit în ele, fie că le-am vizitat. Românii au un fel special de a te face să te simți ca acasă în țara lor. Nu multe țări au această calitate. România te face să te simți confortabil ca străin. Iar dacă spun că mă simt aici ca acasă, cred că am zis tot. Cred că Zagrebul se aseamănă mult ca stil cu Cluj Napoca, de la anumite clădiri la spiritul oamenilor. Adică oameni primitori, deschiși, după ce apucă să te cunoască”, și-a început discursul fotbalistul croat.

Îi place expresia: ”Să dai și haina de pe tine pentru prieten”

În vestiarul celor de la CFR Cluj, care a cucerit cinci campionate la rând în Liga 1 în perioada 2018-2022, Karlo Muhar a povestit că a învățat ce înseamnă caramederia, să cânte, să danseze după victorii și expresia „să dai și haina de pe tine pentru prieten”.

„În România este simplu să-ți faci prieteni. «Frate, ai probleme, mă suni, când vrei tu!», mi-au zis colegii de aici, din prima zi. Pe bune? Nici nu reținusem toate numele. Apoi, un coleg român mi-a spus: «Dacă noi suntem prieteni și avem încredere unii în ceilalți, dăm și haina de pe noi pentru cel de lângă noi!». Mi-a plăcut expresia aceasta și am învățat-o și în limba română. Cred că aici am învățat să prețuiesc viața simplă, prietenia, apropierea de oameni. Am venit la Cluj Napoca și după o perioadă dificilă în lume, după pandemie, iar relațiile între oameni cred că au avut mai mult de suferit decât să ne apropie, la nivel global. Îmi place că aici când dai noroc cu un om te uiți și se uită în ochii tăi”, a mai povestit croatul.

Prețuri mari, prețuri mici ”între lumi”

Între Cluj Napoca și Zagreb sunt 800 de kilometri, distanța rutieră, respectiv 600 de kilometri, distanța cu avionul, de parcurs în aproximativ 70 de minute. Karlo a mai găsit puncte comune de interes, dar și deosebiri.

„Stilul de viață este bun, nivelul este ridicat. Prețurile sunt aproximativ cam la fel, deși în Croația sunt salarii mai mari. Am înțeles că la Cluj Napoca sunt printre cele mai scumpe chirii și prețuri imobiliare din România. În Croația prețurile sunt ceva mai sus. Suntem două popoare care se aseamănă foarte mult, în sensul că și noi, și voi considerăm că putem fi mai sus, ca nivel de evoluție și în ochii celor din vestul Europei. Suntem comunicativi, deschiși, balcanici, între lumi, cum zic eu, considerăm că întotdeauna este loc de mai bine. Ce v-ar mai trebui? Clar, autostrăzi, dar am văzut că sunteți într-un proces continuu de a construi drumuri noi”, a punctat Karlo Muhar.

Croația este o țară de cinci ori mai mică decât România, dar cu aproximativ 300 de kilometri de autostradă mai mult! Românii adună aproape 1.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, pe când croații și-au dublat în ultimii 15 ani numărul de kilometri de autostradă, iar turiștii străini apreciază că au cele mai bune drumuri din estul Europei.

