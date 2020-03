De Andrei Crăițoiu,

4 martie 1977. Ora 21.22. Atunci a început cel mai devastator cutremur din României! Cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, seismul a durat 56 de secunde.

Peste 1.578 de oameni și-au pierdut viața. 11.300 au fost răniți la nivelul întregii țări. Aproape 35 de clădiri prăbușite. Un dezastru. Era al doilea mare seism din secolul XX produs în România, după cel din 10 noiembrie 1940, tot de 7,4 grade pe scara Richter.

Cutremurul s-a simțit în cele mai mari orașe ale României. Cele mai afectate judeţe au fost Teleorman, Dolj, Ilfov, Prahova, Iaşi, Vaslui, Buzău, Vrancea. Numeroase clădiri din Buzău, Ploieşti, Craiova, Zimnicea, Alexandria, Focşani, Iaşi, Bârlad sau Vaslui au căzut. Căutările pentru a găsi supraviețuitorii au durat zile în şir! Peste 30.000 de salvatori, pompieri sau militari au căutat printre dărâmături. La fiecare minut mai scoteau pe cineva de sub ruine. Dar foarte puțini în viață. Printre ei, și Nae Alexandru!

”Mi-am pierdut mama, avea doar 25 de ani..”

În prezent actor al Teatrul de Revistă „Constantin Tanase”, Nae Alexandru avea doar șase săptămâni în momentul producerii cutremurului. Și e probabil cel mai tânăr supraviețuitor al evenimentului produs în urmă cu 43 de ani. A fost găsit de militari, sub dărâmăturile blocului de la Barul Continental în care locuia. Și nu imediat, ci la două zile. Era în brațele bunicii sale, care a reușit să-l protejeze, dar care, din păcate, n-a supraviețuit! Lângă el și bunica lui se afla mama. Avea doar 25 de ani, dar și-a pierdut și ea viața.

Recomandări Finul ministrului Mediului pus expert la ANCOM pe 2.000 de euro pe lună, fără să fi profesat vreodată

Datele au fost oferite chiar de soția actorului, Narcisa Cristina Mihai: „Cutremurul a avut loc vineri, iar bebelușul de 6 săptămâni a fost găsit duminică la prânz. Ce e cu adevărat important: minunea supraviețuirii unui bebeluș, viața răsărită din ruinele unui bloc prăbușit, devenit mormânt pentru toți locatarii, mai puțin pentru un prunc de doar 6 săptămâni, speranța unei bunici că trupul ei ar putea ocroti ființa dragă pe care a apucat să o ia în brațe în timpul cutremurului…”.

Recomandări Politicieni, interlopi și intimidare cu un sicriu lăsat în poartă. Adevărul despre casele unde au descins mascații din Brașov

Nae Alexandru

“Ce-aș putea să spun?! N-aș vrea și nici n-aș putea să vorbesc despre drama pe care am trăit-o acum 43 de ani. Lumea cred că mă cunoaște și știe prin ce am trecut… Cine vrea să afle poate să scormonească în trecut. Ce-aș putea să vorbesc acum când eu am mi-am pierdut mama de doar 25 de ani în timpul cutremurului din 77?! Eram mic, dar când am realizat, mult mai târziu ce s-a întîmplat, am înțeles că am trăit o dramă…”, a spus ieri pentru Libertatea, actorul Nae Alexandru.

El a fost un norocos, dar de atunci în fiecare an trece printr-un calvar. Și e mereu cu gândul la mama care i-a dat viață și bunica ce l-a protejat cu propriul corp. Altfel nu supraviețuia.

”Edith Piaf a României” a murit în lift

Ziarul Scânteia relata, pe 6 martie 1977, că în București s-au prăbuşit 32 de blocuri de locuinţe, alte peste 130 de blocuri au fost avariate grav, iar nouă spitale au fost închise. Conform datelor centralizate la Ministerul Sănătăţii, până în seara zilei de 5 martie, la Bucureşti au fost internate şi tratate 1.773 de persoane, au fost înregistraţi 508 morţi şi peste 2.600 de răniţi. În restul ţării s-au înregistrat 614 răniţi şi 72 de decese.

Recomandări Dezinformare periculoasă legată de coronavirus. „Remediul” care poate duce la insuficiență renală

Revenind la salvatori și ruinele din București… La câțiva metri distanță de bebelușul de 4 luni, Nae Alexandru, salvatorii au găsit-o și pe cântăreaţa de muzică uşoară Doina Badea.

Doina Badea

Supranumită “Edith Piaf a României”, Doina avea 37 de ani, iar cutremurul a prins-o în lift. Alături de ea au murit și cei doi copii ai acesteia, dar și soțul.

În blocul vecin, Toma Caragiu era pe holul scării împreună cu bunul lui prieten, regizorul Alexandru Bocăneţ. Marele actor a fost descoperit sub dărâmături după șase zile, dar din păcate nu mai era în viață. La fel și Bocăneț, fostul soț al cunoscutului designer Doina Levintza.

Eram în autobuz și nu am simțit cutremurul, dar am văzut cu ochii mei cum cădeau balcoane. Acasă îmi căzuseră doar coșurile de cărămidă de pe casă. Oricum părea sfârşitul lumii Irina Margareta Nistor, critic de film:

Îmi amintesc că era o noapte cu o lună năprasnică, parcă era electrocutată, uriaşă. Când a început cutremurul s-a făcut beznă totală în tot oraşul. Era un zgomot de parcă nişte tancuri uriaşe treceau peste casa fiecăruia Mircea Diaconu, actor:

GSP.RO Primăria a aprobat investiția lui Borcea de 200 de milioane de euro, la doi pași de stadionul Ștefan cel Mare

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2020. Peștii trebuie să evite cheltuielile de orice fel